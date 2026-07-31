Кухните отново се отказват от вратите на шкафовете. Какво сега е модерно?

Платнените завеси вместо вратички на кухненските шкафове отново набират популярност. Познатото от старите селски кухни решение се завръща като евтин начин за преобразяване на интериора без основен ремонт. Най-често така наречените текстилни „поли“ се поставят под мивката или пред открити шкафчета. Те носят повече топлина и домашен уют, но изискват и по-честа поддръжка.

Тенденцията се вписва в засиления интерес към по-меки и индивидуални кухни, които не изглеждат като извадени от каталог. През 2026 г. интериорни дизайнери отново посочват текстилните поли като начин за добавяне на шарки, прикриване на препарати и омекотяване на строгите линии в помещението.

Защо старата идея се завръща

Завесите позволяват видът на кухнята да бъде променен бързо и без поръчване на нови мебелни вратички. Понякога е достатъчно платът да бъде сменен, за да се получи напълно различно усещане в помещението.

Цената обикновено е значително по-ниска от тази на традиционните мебелни фронтове. Монтажът също е лесен - необходим е малък корниз или разтегателен прът, върху който да бъде поставена материята.

Решението е особено удобно за тесни кухни и бани. Завесата не заема допълнително място при отваряне и не пречи на движението, както понякога се случва с вратичките на шкафовете.

Материята се оказва решаваща

Ленът и качественият памук са сред най-подходящите варианти, защото запазват добрия си вид и след многократно пране. За банята е по-разумно да се избере материя, която съхне бързо и понася високата влажност.

Основният недостатък е, че текстилът задържа прах, мазнини и миризми по-лесно от дървените или ламинираните вратички. Затова завесите трябва да се свалят и перат редовно, особено когато са поставени близо до зоната за готвене.

Цветът и шарките също трябва да бъдат съобразени със стила на помещението. Карето, райетата и флоралните мотиви подчертават традиционното излъчване, докато едноцветният лен се вписва по-лесно в съвременна кухня.