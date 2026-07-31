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Кухните отново се отказват от вратите на шкафовете. Какво сега е модерно?

Все повече хора търсят топлина и домашна атмосфера в интериора си

Кухните отново се отказват от вратите на шкафовете. Какво сега е модерно?
Снимка: Пиксабей
31 юли 26 | 10:24
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Иван Ангелов

Платнените завеси вместо вратички на кухненските шкафове отново набират популярност. Познатото от старите селски кухни решение се завръща като евтин начин за преобразяване на интериора без основен ремонт. Най-често така наречените текстилни „поли“ се поставят под мивката или пред открити шкафчета. Те носят повече топлина и домашен уют, но изискват и по-честа поддръжка.

Тенденцията се вписва в засиления интерес към по-меки и индивидуални кухни, които не изглеждат като извадени от каталог. През 2026 г. интериорни дизайнери отново посочват текстилните поли като начин за добавяне на шарки, прикриване на препарати и омекотяване на строгите линии в помещението.

Защо старата идея се завръща

Завесите позволяват видът на кухнята да бъде променен бързо и без поръчване на нови мебелни вратички. Понякога е достатъчно платът да бъде сменен, за да се получи напълно различно усещане в помещението.

Цената обикновено е значително по-ниска от тази на традиционните мебелни фронтове. Монтажът също е лесен - необходим е малък корниз или разтегателен прът, върху който да бъде поставена материята.

Решението е особено удобно за тесни кухни и бани. Завесата не заема допълнително място при отваряне и не пречи на движението, както понякога се случва с вратичките на шкафовете.

Материята се оказва решаваща

Ленът и качественият памук са сред най-подходящите варианти, защото запазват добрия си вид и след многократно пране. За банята е по-разумно да се избере материя, която съхне бързо и понася високата влажност.

Основният недостатък е, че текстилът задържа прах, мазнини и миризми по-лесно от дървените или ламинираните вратички. Затова завесите трябва да се свалят и перат редовно, особено когато са поставени близо до зоната за готвене.

Цветът и шарките също трябва да бъдат съобразени със стила на помещението. Карето, райетата и флоралните мотиви подчертават традиционното излъчване, докато едноцветният лен се вписва по-лесно в съвременна кухня.

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Автор Иван Ангелов

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