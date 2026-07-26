Една добавка към препарата ви отървава от лоша миризма на прането

Прането може да излезе от пералнята чисто на вид, но пак да носи неприятна миризма. Най-често това се усеща при спортни дрехи, суитшърти, клинове и материи, които са били носени по време на тренировка. Една от причините е, че използваният перилен препарат може да не съдържа ключов компонент за разграждане на мазните остатъци по тъканите. Според списание Better Homes & Gardens този компонент е ензимът липаза, който помага дрехите да останат по-свежи, защото атакува мазнините, задържащи миризмата.

Защо чистите дрехи пак миришат

Неприятната миризма след пране невинаги означава, че пералнята не работи добре. Проблемът често е в това, което остава по тъканите - естествени масла от кожата, пот, себум и мазни остатъци, които не се разграждат напълно.

Когато тези остатъци се натрупат, те могат да оставят застояла, почти гранясала миризма. Тя се усеща особено силно при дрехи, които се носят плътно до тялото или се използват при спорт.

Точно тук идва ролята на липазата. Перилните препарати, които я съдържат, са създадени да разграждат мазнините и маслата, вместо просто да маскират миризмата с аромат.

Как действа липазата

Липазата е водоразтворим ензим, който разгражда мазнините и маслата. В човешкото тяло тя подпомага храносмилателната система при обработката на мазнините, а в перилните препарати изпълнява сходна задача - атакува мастните остатъци върху тъканите.

Това е важно, защото много неприятни миризми не идват само от потта, а от мазнините, които остават в плата. Ако те не бъдат премахнати добре, дрехата може да мирише лошо дори веднага след пране.

Препаратите с липаза помагат и срещу петна от масло, мазнини и други подобни замърсявания. Затова те са полезни не само за освежаване на дрехи, но и за реално по-дълбоко изпиране.

Кога е най-полезна

Перилен препарат с липаза е особено подходящ за спортни дрехи, клинове, прилепнали блузи и всякакви материи, които попиват естествените масла от кожата. Ако тези дрехи не се изперат старателно, остатъците се натрупват и с времето започват да миришат все по-неприятно.

Синтетичните тъкани и еластичните материи са сред най-проблемните. Те често задържат себум и миризми по-упорито от памука, затова обикновен препарат невинаги е достатъчен.

Липазата може да помогне и при стари дрехи или винтидж артикули, които имат характерната миризма на дрехи втора употреба. В тези случаи проблемът често не е само в праха или престоя, а и в натрупани остатъци в самата тъкан.

Защо я няма във всеки препарат

На пръв поглед изглежда логично липазата да присъства във всеки перилен препарат, щом помага срещу миризми и мазнини. На практика обаче не е така.

Причината е, че липазата е по-стабилна в прахообразните перилни препарати, отколкото в течните варианти и капсулите. Затова може да се окаже по-трудно да се намери течен препарат, който съдържа този ензим.

Най-сигурният начин е да се провери етикетът. Ако дрехите редовно задържат миризма след пране, особено спортните и синтетичните, търсенето на препарат с липаза може да се окаже много по-важно от избора на по-силен аромат.

Ароматът не решава проблема

Силният мирис на препарат или омекотител може временно да прикрие неприятната миризма, но не премахва причината за нея. Ако мастните остатъци останат в плата, миризмата може да се върне още при следващото носене.

Затова решението не е просто повече препарат, по-дълга програма или по-силен аромат. По-важно е препаратът да съдържа съставки, които разграждат конкретния тип замърсяване. При мазнините и себума това е именно липазата.

Така следващия път, когато суитшъртът или клинът миришат на стара тренировка, въпреки че току-що са изпрани, вината може да не е в пералнята. Може просто да липсва ензимът, който трябва да свърши най-мръсната работа.