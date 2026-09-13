Посолете белите чорапи преди пране. Изглежда странно, но е ефективно
Солен разтвор, сода или кислородна белина са сред методите за упорити замърсявания
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Солен разтвор, сода или кислородна белина са сред методите за упорити замърсявания
Евтиният кухненски продукт може да помогне срещу миризми, натрупвания от препарат и загубата на мекота и свежест
Половин чаша оцет може да омекоти тъканите и да освежи пералнята, но има важно правило за безопасност
Стара памучна тениска или няколко кубчета лед могат да помогнат за бързо освежаване на дрехите
Горещата вода и омекотителят могат да влошат проблема вместо да го решат
За да предотвратите натрупването на бактерии върху спалното бельо, перете го толкова често, колкото е препоръчано от експерти
Качеството на водата влияе върху здравето, домакинските уреди, цвета на изпраното пране, честотата на почистване на душовете и др.
Част от перилните препарати не се справят с мазнините от кожата, които се натрупват по плата
Модерните препарати работят и на студено, а топлата вода трябва да остане само за силно замърсени материи
Материята диша и издържа дълго, но топлината, триенето и агресивните препарати бързо я свиват и втвърдяват
Причината често е реакция между потта и алуминиевите соли, затова бързото третиране е по-важно от силното търкане
Експерти посочват кога продуктът може да помогне и кога е по-добре да остане извън пералнята
Колкото повече омекотител се добавя при пране, толкова по-лесно кърпите губят способността си да попиват вода
Правилното пране с оцет премахва застоялата миризма и възстановява попиващата способност на влакната
Това повишава риска от повреди, алергени и неприятна миризма
Изборът зависи от бюджета, пералнята и навиците, но и двата варианта крият грешки при употреба
Според суеверията, прането на дрехи в определени дни може да се превърне в бедствие
Преди първото използване трябва да прочетете инструкциите на производителя
Сезонът, прекаран на закрито, създава благоприятни условия за алергени и дразнители
Запазете любимите си дрехи с ефективни методи за почистване