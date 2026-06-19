Как да перете хавлиите така, че да са меки като в хотелите

Кърпите често стават твърди, губят свежия си аромат и започват да миришат неприятно след многократно пране. Причината обикновено не е в качеството на плата, а в натрупването на перилен препарат, омекотител и минерали от твърдата вода.

Експерти по грижата за текстила посочват, че обикновеният бял дестилиран оцет може да разтвори тези отлагания и да възстанови мекотата на тъканите. Методът е лесен, но трябва да се използва правилно и без смесване с опасни почистващи препарати, пише Southern Living.

Защо кърпите стават твърди

При всяко пране малки количества препарат и омекотител могат да останат във влакната. С времето те образуват слой, който прави кърпите по-груби и намалява способността им да попиват вода.

Проблемът се задълбочава в райони с твърда вода. Минералите се натрупват върху тъканта и дори сравнително новите хавлии започват да изглеждат износени. Омекотителят невинаги помага, защото покрива влакната със слой, който временно създава усещане за гладкост, но постепенно пречи на попиването.

Според съоснователката на компания за кърпи Лиз Айххолц естествената киселинност на оцета помага за разграждането на остатъците от препарати и минералните отлагания. Професионалният химик Закари Позняк определя процедурата като леко „киселинно пране“, което освобождава влакната от натрупания слой.

Как оцетът премахва лошата миризма

Неприятният аромат най-често се появява, когато влажните кърпи останат дълго време в пералнята, коша или недостатъчно проветрено помещение. Влагата създава условия за развитие на микроорганизми, мухъл и плесен.

Оцетът помага за неутрализирането на миризмите и за отстраняването на част от натрупванията, в които се задържат бактериите. Той обаче не трябва да се приема като пълноценен дезинфектант при сериозно замърсяване.

Най-важната мярка остава доброто изсушаване. Кърпите трябва да се извадят веднага след приключването на програмата и да се оставят да изсъхнат напълно, преди да бъдат сгънати или прибрани.

Правилното пране стъпка по стъпка

Кърпите се поставят в пералнята, без барабанът да се препълва. В отделението за омекотител се наливат между 60 и 120 милилитра бял дестилиран оцет.

Пуска се програма с топла вода, без да се добавят перилен препарат и омекотител. След приключването кърпите трябва да бъдат изсушени добре.

При силна и упорита миризма може да се направи второ отделно пране със сода бикарбонат. Около 120 милилитра сода се поставят в барабана, но оцетът и содата не трябва да се добавят едновременно, защото взаимно неутрализират действието си.

Оцетът никога не бива да се смесва с белина или препарати, съдържащи хлор. Комбинацията може да отдели опасни изпарения.

Как кърпите да останат свежи по-дълго

Прането с оцет не е необходимо при всеки цикъл. Процедурата може да се прилага периодично, когато тъканите започнат да стават твърди, да губят попиващата си способност или да придобиват застояла миризма.

Важни са и ежедневните навици. Мокрите хавлии не трябва да се оставят смачкани, а да се разгъват на проветриво място. Пералнята не бива да се претоварва, защото така водата и препаратът не достигат равномерно до всички тъкани.

Прекомерното количество перилен препарат също не прави кърпите по-чисти. Напротив - остатъците се задържат във влакната и ускоряват втвърдяването им. Умерената доза, доброто изплакване и пълното изсушаване са най-сигурният начин хавлиите да запазят мекотата и свежестта си след многократно пране.

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