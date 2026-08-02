Колко често трябва да перете спалното си бельо през лятото?

Спалното бельо се замърсява по-бързо през лятото заради изпотяването, високата влажност и по-честото отваряне на прозорците. Върху тъканите се натрупват кожни мазнини, мъртви клетки, козметика, прах и полени, дори когато чаршафите изглеждат чисти. Затова експертите препоръчват те да се перат поне веднъж седмично, пише Southern Living. При алергии, обилно изпотяване или домашни любимци в леглото смяната трябва да бъде още по-честа.

Как да разберете кога е време за смяна

През горещите месеци чаршафите и калъфките за завивки задържат повече пот, себум и замърсявания от кожата. Слънцезащитните продукти, лосионите и другата козметика също попадат върху леглото, а през отворените прозорци в стаята влизат повече прах и полени.

Калъфките за възглавници обикновено се замърсяват най-бързо заради постоянния контакт с лицето, косата и скалпа. Затова може да се наложи те да бъдат сменяни на всеки три-четири дни, дори останалото бельо да се пере веднъж седмично.

Кога е необходимо по-често пране

Спалното бельо е добре да се сменя два пъти седмично при прекомерно изпотяване, алергии, заболяване или когато домашни любимци спят в леглото. Същото важи и за двама души, които делят едно легло, защото върху тъканите се натрупват повече пот и кожни мазнини.

Смяна на всеки две седмици може да бъде приемлива за хора, които почти не се потят, вземат душ преди лягане, не допускат животни в леглото и използват климатик вместо отворени прозорци. При продължителни горещини обаче седмичното пране остава по-разумният вариант.

На каква температура да перем

Твърдението, че всяко спално бельо трябва да се пере при поне 90 градуса, не е универсално и може да доведе до свиване, избледняване или повреждане на някои материи. Southern Living препоръчва топла вода и щадящ препарат, а температурата винаги трябва да бъде съобразена с етикета на тъканта.

Памучните чаршафи обикновено могат да се перат при 60 градуса, което е достатъчно за добро почистване, без да се използва най-горещата програма. Коприната и други деликатни материи изискват значително по-ниска температура и мек препарат.