Как бързо да размразите хладилника? Най-ефективните методи

Периодичното размразяване на хладилника освобождава място, улеснява движението на студения въздух и помага на уреда да работи ефективно. Макар моделите с технология No Frost да ограничават натрупването на лед, при традиционните хладилници процедурата остава задължителна. Най-бързият безопасен подход използва гореща вода, докато естественото размразяване изисква повече време, но почти не крие риск от повреда. Производителите предупреждават да не се използват сешоари, нагреватели, ножове и други остри предмети.

Класическият метод с гореща вода

Извадете храната, чекмеджетата и подвижните рафтове, след което изключете уреда от контакта. Поставете абсорбиращи кърпи на дъното и пред хладилника, за да поемат водата от топящия се лед.

Сложете купи с гореща, но не вряла вода във фризера и върху рафтовете, след което затворете вратата за 15-20 минути. Подменяйте изстиналата вода, докато ледът омекне и падне сам. Отделените парчета могат внимателно да се отстранят с пластмасова или дървена шпатула, без да се упражнява натиск върху стените. Целият процес обикновено отнема между 30 и 60 минути.

Естественото размразяване

Това е най-бавният, но и най-щадящият метод. След изключването на хладилника вратата се оставя напълно отворена, а под уреда се поставят кърпи или плитки съдове за събиране на водата.

Размразяването може да продължи между 4 и 8 часа, затова често се прави през нощта. Нетрайните продукти трябва предварително да бъдат преместени в друг работещ хладилник или в хладилна чанта с ледени пакети. Храната в изключен хладилник не бива да остава без подходящо охлаждане повече от около четири часа.

Методът при хладилници No Frost

При тези модели ледът обикновено се натрупва около отточния канал или зад вътрешните панели. Уредът трябва да бъде изключен, а вратата да остане отворена поне 1-2 часа, за да се размрази по естествен път.

Уплътненията и достъпният отточен канал могат да се почистят с топла вода и сода бикарбонат. Вътрешните панели не трябва да се свалят, освен когато това е изрично описано в ръководството на конкретния модел. Ако ледът се появява отново скоро след размразяването, причината може да е запушен отток, повредено уплътнение или проблем в автоматичната система и е необходима сервизна проверка.

Сешоарът не е безопасен ускорен метод, дори когато се държи на разстояние. Комбинацията от електричество и вода създава риск, а концентрираната топлина може да деформира пластмасата или да повреди вътрешни компоненти. Не бива да се излива и вряла вода директно върху студените стени, нито ледът да се разбива с нож, отвертка или метална шпатула.

След размразяването вътрешността се измива с разтвор от вода и сода бикарбонат или с вода и оцет, след което се подсушава добре. Вратата се оставя отворена за още 15-20 минути и едва тогава уредът се включва. Храната се връща, след като температурата отново достигне около 4 градуса в хладилната част и минус 18 градуса във фризера.

Новият лед се натрупва по-бавно, когато уплътненията прилягат плътно, топла храна не се поставя директно в уреда и вратата не остава отворена излишно дълго. При ръчните модели размразяване е необходимо, когато слоят достигне приблизително 6 мм, а конкретните указания на производителя винаги имат предимство.