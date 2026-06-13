4 трика за почистване на микровълновата от стари мазнини
Тя е един от най-важните уреди в кухнята, така че поддържането ѝ чиста е важно
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Тя е един от най-важните уреди в кухнята, така че поддържането ѝ чиста е важно
Горещините вече дойдоха, а с тях и няколко дъждовни дни в страната, които доведоха комарите в домовете ни. Паркове и градинки вече са пълни с досаднит...