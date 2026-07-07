Невиждана блокада на морето. Какво се случва

Безпрецедентна по мащабите си полицейска акция срещу джигитите и нарушителите на пътя се провежда в този момент в Бургас. Пътната полиция е мобилизирала сериозен ресурс от техника и екипи, които да следят за спазването на правилата. Патрулите и мобилните камери за скорост са разположени на кратки дистанции от по 300-400 метра по протежение на булеварда, пише Флагман.

Първият контролен пункт с камера е позициониран до бензиностанцията на „Петрол“ в района на Гробищния парк. Малко по-напред - по бул. "Димитър Димов", на отбивката непосредствено преди болница „Лайф Хоспитал“, е изградена следващата точка за проверка, съобщават шофьори.

Има разположени патрулни коли и на други места в града. Екипите на Пътна полиция проверяват шофьорите за абсолютно всичко по Закона за движение по пътищата. На място се извършват тест за употреба на алкохол и наркотични вещества, контролира се използването на обезопасителни колани, проверяват се документите на водачите и изправността на автомобилите.

Акцията е част от засилените мерки за сигурност по Черноморието в разгара на лятото, когато ваканционният трафик е в своя пик. Източници от полицията загатват, че подобни безпрецедентни проверки ще продължат да се извършват изненадващо и на други ключови точки в Бургас и региона през целия сезон.

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