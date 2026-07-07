Майка позволи на 5-годишния си син пластична операция

29-годишна майка от Великобритания защити решението си да позволи на петгодишния си син да се подложи на козметична операция на ушите. По думите ѝ причината не е била стремеж към перфектна външност, а силният емоционален дискомфорт, който детето изпитвало заради стърчащите си уши.

Серен Смали разказва пред Newsweek, че синът ѝ Перси-Бльо Харисън от дълго време мечтаел да промени външния си вид. На 16 юни 2026 г. той се подлага на отопластика (известна още като пинапластика) – операция, при която се коригира формата или положението на ушите.

Причината за проблема била, че хрущялът в горната част на едното му ухо не се развил правилно, което довело до силно изразено стърчене.

„Това се отразяваше на самочувствието му и на начина, по който се чувстваше всеки ден“, разказва майката.

По думите ѝ момчето само настоявало за операцията.

„Всеки ден ме питаше дали вече сме намерили специалист. Просто искаше да се чувства по-комфортно в собственото си тяло“, казва Смали.

Родителите чакали година и половина

Макар Харисън да започнал да говори за операцията още преди да навърши 5 години, родителите му не взели прибързано решение. Те изчакали около 18 месеца, преди да дадат съгласието си.

Момчето знаело за подобна процедура, защото по-голямата му сестра вече била преминала през същата интервенция.

Според британската Национална здравна служба (NHS) отопластиката най-често се извършва при деца над 5-годишна възраст, когато ушите вече са почти напълно развити, пише vesti.bg.

„Беше сърцераздирателно“

Майката признава, че най-трудното за нея било да гледа как синът ѝ губи увереността си.

„Беше сърцераздирателно да виждам колко силно го измъчва това“, споделя тя.

След операцията възстановяването протича без усложнения.

„Спазваме всички медицински препоръки. Той вече се чувства по-комфортно физически, а самочувствието му видимо се повиши само за кратко време“, казва Смали.

Според нея отопластиката е утвърдена и безопасна процедура, когато се извършва от квалифицирани специалисти.

„Не става въпрос да промениш това, което е едно дете. Става дума да му помогнеш да се чувства спокойно и уверено в собственото си тяло“, подчертава тя.

Решението раздели хората

Историята предизвика разнопосочни реакции в социалните мрежи. Докато някои смятат, че козметична операция на толкова малко дете е прибързано решение, други подкрепят семейството, убедени, че психическото благополучие е също толкова важно, колкото и физическото здраве.

Серен Смали казва, че въпреки критиките е получила и стотици окуражителни съобщения от родители, чиито деца са преминали през подобни трудности или обмислят същата процедура.

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