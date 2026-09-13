Всичко за Пластична Операция

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Кристина наля дупе

Кристина наля дупе

Кристина Агилера е напомпала задните си части. Певицата легнала под ножа, за да направи дупето си още по-пищно, гласи последната клюка в Лас Вегас. Тя...

01 май | 21:20
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Рене Зелуегър си върна лицето

Рене Зелуегър си върна лицето

Рене Зелуегър си върна предишното лице след неуспешната пластика. Актрисата се появи почти неузнаваема на светско събитие през октомври и беше поставе...

13 март | 19:45
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