Майка позволи на 5-годишния си син пластична операция
"Не беше за красота, а за да спре да страда", обяснява тя
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"Не беше за красота, а за да спре да страда", обяснява тя
Бившият здравен министър благодари на лекарите и отправи силен призив за профилактика
Легарите били герои - лекували са без ток и без апаратура
Уникалната интервенция демонстрира потенциала на роботизираната медицина
Клиниката по ортопедия и травматология и във високотехнологичните болнични комплекси ,Сърце и Мозък’ е единствената в региона на Бургас и Плевен, к...
Казва, че никога не е отричала плазтичната хирургия
Целта е да запазим повече колеги, каза Любомир Спасов
Един от най-големите детски лекари
Първо място за доклад за прилагани иновативни техники
Стремежът към красотата крие своите рискове
Змията има потенциала да направи революция в хирургията
Чл.-кор. Йовчо Топалов, д.м.н. е съавтор на 24 изобретения и 13 рационализации в хирургията
XI Европейски Конгрес по роботизирана хирургия стартира днес у нас
След петгодишно прекъсване клиниката подновява приема за операции. Общинската болница в Дулово отново ще приема пациенти за хирургично лечение. След п...
Водещи хирурзи от Европа и САЩ консултират в столичната клиника Да избягаш от "затвора" на очилата е изкушение, на което все повече пациенти не устоя...
Благоевград. Отделението по урология в МБАЛ – Благоевград се сдоби с чисто нова и модерна апаратура, закупена със средства на здравното заведение. Обо...
Кърджали. Кърджалийски хирурзи спасиха 3-годишно дете. Спешната операция е извършена на 11 май в МБАЛ "Д-р Ат. Дафовски". Момченцето е пострадало...
Заради замърсяването все повече бебета се раждат с аномалии
София. Медицинският стандарт по хирургия ще се атакува в съда. Делото ще се заведе от общински и частни клиники и от Центъра за защита правата в здрав...
Разширените съдове мъчат жените два пъти по-често