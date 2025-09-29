Наши специалисти пишат история! Робот Да Винчи влезе в съдовата хирургия

Исторически пробив в българската медицина.

За първи път у нас бе извършена съдова операция с помощта на роботизираната система „Да Винчи“ (Da Vinci) от най-ново поколение.

Интервенцията, осъществена в УМБАЛ „Света Марина“-Плевен, бележи нов етап в развитието на високотехнологичната хирургия и поставя България сред страните, които прилагат най-модерните методи в съдовата медицина.

Пробив в съдовата хирургия

Пациентката, 62-годишна жена, е потърсила помощ заради силни болки в малкия таз. След консултация с акад. Григор Горчев и диагностика от съдовия хирург доц. д-р Илиян Петров, са установени два сериозни проблема – разширени вени в малкия таз и притискане на основен клон на коремната аорта (трункус целиакус). „Това е сериозна съдова патология, която изисква прецизен и иновативен подход“, обясни доц. Петров.

По думите му робот-асистираната хирургия е водещ стандарт в световен мащаб още от 2007 г., но досега в България не е била използвана при подобни съдови заболявания. В конкретния случай екипът успява едновременно да премахне аномалния лигамент, причиняващ притискането на артерията, и да прекъсне патологичните вени в малкия таз.

Съвременна диагностика и иновативна операция

Преди интервенцията пациентката е преминала през цялата гама съвременни диагностични процедури – ехография, ултразвукова манометрия, компютърна томография с контраст и вътресъдова ултразвукова диагностика (IVUS). Последната е извършена с апаратура Philips IntraSight 5 от най-ново поколение, закупена наскоро от болницата.

Самата операция е проведена изцяло робот-асистирано в рамките на около един час и без използване на изкуствени елементи. По този начин е демонстрирана възможността модерните технологии да бъдат прилагани в сложни съдови интервенции с минимална инвазивност и максимална прецизност.

Екипът и значението на успеха

В екипа, извършил уникалната операция, участват д-р Кирил Недялков, специалист по хирургия, доц. д-р Илиян Петров, специалист по съдова хирургия, д-р Хюлия Ферадова, специалист по коремна хирургия и специализант по гръдна хирургия, д-р Денислав Георгиев, специализант по хирургия, както и д-р Данчо Гурдев, специалист по анестезиология и интензивно лечение. „Пациентката се възстановява отлично, без болка и усложнения, и още след интервенцията сподели, че се чувства добре“, съобщи доц. Петров.

Тази комбинирана операция се определя като значителна стъпка за българската съдова хирургия и я поставя на равнището на водещите медицински практики в света. Успехът на плевенския екип ще бъде официално представен на предстоящата Национална конференция на Българското дружество по съдова и ендоваскуларна хирургия и ангиология следващата седмица – събитие, което се очаква да привлече вниманието на медицинската общност в цялата страна.

