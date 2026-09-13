Роботът Робърт разказва вицове в класната стая, учениците са в екстаз
Изкуственият интелект призна: Впечатлен съм от децата!
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Изкуственият интелект призна: Впечатлен съм от децата!
Хуманоидният Робърт хареса картините на млада художничка в Арт клуб „Дипломат“
Февруари бележи важен момент за българската урология. Екипът на високотехнологичния болничен комплекс ,Сърце и Мозък, ръководен от проф. Деян Анакиевс...
Иновацията е част от стратегията One Stop Shopping и подкрепя растежа на български бизнеси
Робърт и Елена искат стола на Мария и Виктор
Струва колкото смартфон
Уникалната интервенция демонстрира потенциала на роботизираната медицина
Осъществяват се в условия на гравитация
Той може да приема поръчки и да прави всякакви напитки
Адам прави всякакви напитки
Инцидент в "Тесла"
Той работи по 8 часа на ден
На пазара идната година
Бъдещето изглежда оптимистично
Той има екран на гърдите, а устата му се движи, защото е от електронно мастило
Новият модел CyberDog 2 ще струва 1800 щ. долара
Фирма инвестира 24 милиона долара в него
RoboCup 2023 ще се проведе през юли в Бордо, Франция
За операция е необходим само един малък разрез
Предимства и недостатъци на изкуствения интелект на бойното поле