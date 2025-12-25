Китай пусна първото куче - робот. Навалица от купувачи

Китайски компании пуснаха предновогодишно кучета -роботи и докараха пълна истерия в страната.

Масово ги поръчват, тъй като цената им е съвсем поносима, колкото смартфон: около 1000 - 1400 долара.

Това съобщи китайската медия Yicai.

Стартъпът Vita Dynamics пусна първата пробна серия на кучето-робот Big Head Bobo и заявката вече е изчерпана. Само в първия ден компанията получи поръчки за 1,4 милиона долара.

Друга китайска компания Dobot, също започна предварителна продажба на робота си Rover X1 на цена от $1 067.

Vita Dynamics ще започне масово производство на Big Head Bobo следващия месец.

Постигането на стабилно масово производство остава голямото предизвикателство за компаниите, които разработват роботизирани кучета, тъй като изисква систематична оценка на разходите, веригите за доставки и развитието на пазара, пише вестникът.

Китай остава един от лидерите в областта на роботиката. Според Държавната администрация за пазарно регулиране до края на 2024 г. броят на предприятията в индустрията на интелигентните роботи в страната е надхвърлила 451 хиляди, а общият им регистриран капитал възлиза на 6,44 трилиона юана (около 900 милиарда долара).

Броят на бизнесите е нараснал с 200% в сравнение с края на 2020 г., което отразява огромния растеж в този сектор.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com