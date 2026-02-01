Драконът настъпва! Си Цзинпин обяви твърд курс

Китайският президент Си Цзинпин заяви твърд курс към "мощна валута" и силна централна банка, за да се превърне китайския юан в стълб на световната търговия.

Той настоява за повишаване на статута на юана до световна резервна валута, което вече предизвика огромни коментари сред финансовите анализатори.

Това пише Financial Times.

Китай се нуждае от "мощна валута", която да се използва широко на международната търговия, инвестиции и валутни пазари.

Президентът също така подчерта необходимостта от "силна централна банка" и конкурентни финансови институции, способни да привличат глобален капитал и да влияят на световните цени.

В същото време основателят на пекинската инвестиционна компания Beijing Hengece Investment, Лиан Дзан, призова Новата банка за развитие на БРИКС да премине от долара към юана и други валути на асоциацията.

"Трансформацията от долар към юан и други валути на БРИКС трябва да бъде напълно реализирана през следващите 5-10 години", каза той в експертен доклад "Бъдещето на БРИКС".

По-рано Bloomberg написа, че делът на юана в международните споразумения се е увеличил до 4,7% през 2025 г. спрямо 2% през 2020 г., което е двойно увеличение, но все още е твърде нисък спрямо долара (47%).

