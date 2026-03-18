Привърженик на Путин се обърна на 180 градуса и го захапа зловещо

В продължение на години Иля Ремесло беше надежден прокремълски пропагандатор, преследвайки критици на режима и очерняйки независими журналисти, блогъри и опозиционни политици, съобщава bTV.

След това 42-годишният адвокат рязко се обърна срещу най-влиятелния човек в страната. Късно във вторник Ремесло публикува манифест до своите 90 000 последователи в Телеграм, озаглавен: „Пет причини, поради които спрях да подкрепям Владимир Путин“, пише „Гардиън“.

В него той обвини „нелегитимния“ руски президент, че води „провалена война“ в Украйна, която причини милиони жертви и съсипа икономиката. Той твърди, че повече от две десетилетия власт на Путин илюстрират как „абсолютната власт корумпира“, призовавайки го да се оттегли.

Публикацията предизвика шок и объркване в руската онлайн среда относно това как толкова лоялен на Путин може да промени курса рязко. Появиха се и съмнения дали промяната е истинска.

В повторение на предишните си изказвания, той заяви пред „Гардиън“ в сряда от апартамента си в Санкт Петербург: „Владимир Путин трябва да подаде оставка и да бъде съден като военен престъпник. Неговата корумпирана система е обречена на колапс, както виждаме сега с войната в Украйна и другаде. Армията не напредва в Украйна и войната не води доникъде. Има огромни загуби. Борим се за малки територии, които в крайна сметка няма да дадат нищо на Русия.“

Той продължи да критикува авторитарното управление на Владимир Путин, състоянието на икономиката и неотдавнашния натиск на Москва да спре достъпа до интернет.

„Този ​​човек унищожи всичко, до което можеше да се докопа. Страната буквално се разпада“, каза Иля Ремесло.

Докато членовете на руската провоенна общност, известни като „Z-блогъри“, понякога критикуват военното ръководство на страната, много малко от тях открито оспорват Путин или по-широката обосновка зад инвазията.

Следователно широкообхватната тирада на Ремесло бележи рядко нарушение на дългогодишни табута, каза Иван Филипов, изследовател на провоенното движение.

„Това наистина е безпрецедентно. Трудно ми е да го осмисля“, коментира Филипов.

Иля Ремесло, бивш член на руската обществена камара, контролиран от Кремъл консултативен орган, отдавна е известен като привърженик на режима, който използва юридическия си опит, за да атакува и осъжда критици на властите в съда и онлайн.

Голяма част от работата му е съсредоточена върху кампании, насочени към покойния опозиционен лидер Алексей Навални, като се появява в съдебни зали в цялата страна, за да свидетелства срещу него.

Преобръщането на позицията на Ремесло предизвика незабавни спекулации. Някои първоначално предположиха, че акаунтът му може да е бил хакнат - теория, бързо отхвърлена, след като той публикува видеоклип, повтарящ твърденията му.

Други твърдяха, че това може да е форма на тъмни политически изкуства на Кремъл - инсценирана провокация, за да се идентифицират тези, които биха могли да го подкрепят.

Ремесло може да е имал „психически срив“, каза Филипов. Иля Ремесло твърди, че нищо от това не е инсценирано и просто говори истината. Той отрича да е бил ръководен от някого, казвайки: „Хората наистина надценяват настоящата администрация. Те не биха измислили такъв план.“

На въпроса защо е решил да говори открито сега, Ремесло каза, че решението се е развило постепенно, докато не почувства, че вече не може да мълчи.

„Путин вече не е „един от нас“. Той е човек, чиито интереси са напълно чужди както на Русия, така и на мен лично. Стигнах до заключението, че е едновременно възможно и необходимо да го критикувам, защото в противен случай нищо от това няма да спре и нищо добро няма да произлезе от него“, каза той, добавяйки, че много други членове на общността „мислят по същия начин“.

Иля Ремесло каза, че е получавал обаждания през цялата сутрин от контакти в службите за сигурност, които го призовават да премахне публикациите, което според него предполага, че системата е изпаднала в паника.

Руската опозиция изглеждаше озадачена в сряда. Леонид Волков, близък съюзник на Навални и една от дългогодишните цели на Ремесло, каза, че първоначално е подозирал, че епизодът е бил инсцениран, но по-късно е променил мнението си, заявявайки, че забележките са отишли ​​далеч отвъд всичко, което Кремъл би санкционирал или оркестрирал.

Въпреки това „е трудно да се повярва, че това е бил акт на лична смелост или инициатива“, добави той.

Иля Ремесло каза, че не си прави илюзии, че може да бъде преследван за изказванията си. Руските власти преди това са се справяли безмилостно с вътрешни предизвикателства, дори сред видни националисти. Те осъдиха Игор Гиркин, виден бивш сепаратистки командир и отявлен критик на Путин, и прочистиха съюзниците му.

Смята се също, че Москва стои зад смъртта на Евгений Пригожин, лидерът на наемниците, който започна краткотраен бунт срещу властите и по-късно почина, когато самолетът му се разби при неясни обстоятелства.

„Готов съм за всеки процес срещу мен. Дойде време по някакъв начин да прекъснем този порочен кръг и да се изкажем открито. Нося известна отговорност като човек, който дълго време подкрепяше този режим и му помагаше да оцелее“, каза Иля Ремесло.

