Тръмп обяви нови мита. Кого касаят

Доналд Тръмп увеличава митата, налагани върху автомобили и камиони от Европейския съюз, до 25%.

В публикация в Truth Social президентът на САЩ обвини ЕС, че „не спазва изцяло договореното ни търговско споразумение“, но не обясни как.

"На основанието на факта, че Европейският съюз не спазва търговската сделка, с която напълно се съгласихме, следващата седмица ще увелича митата за ЕС за автомобилите и камионите, които идват в САЩ", написа американският държавен глава в социалната си платформа Трут соушъл.

"Напълно разбираемо и договорено е, че ако те (европейците - бел. ред.) правят автомобили и камиони в американски заводи, НЯМА ДА ИМА МИТА", добавя Тръмп в публикацията си.

Настоящото ниво на митата, начислявани върху стоки, внасяни в САЩ от ЕС, е 15%, съгласно споразумение, договорено през юли миналата година.

Търговското споразумение, договорено между ЕС и САЩ на голф игрището на Тръмп в Търнбери в Шотландия, определя мита върху повечето европейски стоки на 15%.

Това беше облекчение за ЕС от 30% мита, които Тръмп заплаши да наложи като част от вълната от мита „Денят на освобождението“ през април същата година.

В замяна Европа се съгласи да инвестира в САЩ и да направи промени на континента, за които се очакваше да стимулират американския износ.

Имаше и напрежение около заплахите на президента Тръмп да анексира Гренландия, самоуправляваща се датска територия, и Европейският парламент през януари спря одобрението на сделката.

