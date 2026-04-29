Путин и Тръмп си говориха час и половина. Темата
29 апр 26 | 21:33
Боряна Колчагова

Руският президент Владимир Путин е провел телефонен разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп, за да обсъдят войната в Украйна и ситуацията в Близкия изток, съобщи дипломатическият съветник на Кремъл Юрий Ушаков.

Според Ушаков, руският лидер е изразил готовност да обяви временно примирие в Украйна за честванията на Деня на победата, които Русия провежда на 9 май. Тръмп е подкрепил инициативата, твърди руският представител.

Съобщава се, че разговорът, продължил час и половина, е бил фокусиран върху войната между Русия и Украйна, мирните усилия и продължаващото примирие между САЩ и Иран.

Въпреки че отхвърля пълно безусловно прекратяване на огъня, предложено от Киев, Путин многократно е предлагал временни и ограничени примирия по време на всеобхватната война на Москва срещу Украйна.

Украйна твърди, че Русия многократно е нарушавала по-ранни „примирия“, като е регистрирала над 400 нарушения по време на предполагаемото прекратяване на огъня, обявено на православния Великден.

В момента не е насрочен разговор между Тръмп и Зеленски, но това може да се промени „в следващия момент“, каза източник, близък до президентската администрация.

Според Ушаков, Тръмп е казал на Путин, че споразумение за разрешаване на войната между Украйна и Русия е неизбежно.

Според Анадолската агенция, разговорът е бил иницииран от американската страна и е бил фокусиран основно върху обсъждането на ескалиращия конфликт около Иран, а също така е бил засегната ситуацията около тристранните преговори за уреждане на украинския конфликт.

Още по тема свят
Още от Свят
Бай ОНЯ
преди 4 минути

Ако някой не е разбрал - Покрайна оттече в канала. Това беше ясно още през 2022-ра ама Зеленски предпочете да намали населението на Украйна от 41 на 30 милиона само за ТРИ години. Сега е под 30 милиона...

