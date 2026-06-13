На крачка от мира! САЩ и Иран подписват споразумението до часове

Иран и САЩ са на крачка от мира. Голямата новина съобщи посредникът в преговорите пакистанският премиер Шехбаз Шариф. Правителство подпомага преговорите за прекратяване на огъня между Иран и САЩ. Той, заяви днес, че мирното споразумение „вероятно" ще бъде финализирано в рамките на 24 часа, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„Никога не сме били по-близо до мирно споразумение. Докато финализирането вероятно ще се състои в рамките на следващите 24 часа, Пакистан се подготвя за електронното подписване на мирното споразумение веднага след това, последвано от технически дискусии следващата седмица", заяви Шариф в съобщение в Екс.

След седмици на застой в преговорите по условията на първоначалния "Меморандум за разбирателство", през последните дни както Вашингтон, така и Техеран заявиха, че сделката никога не е била по-близо.

По-рано обаче САЩ заявиха, че са свалили няколко ирански дрона, насочени срещу търговски кораби в Ормузкия проток.

Освен това иранската държавна телевизия също съобщи, че външният министър Абас Аракчи е заявил, че докато не бъде постигнато всеобхватно споразумение по всички въпроси, „не можем да кажем със сигурност, че е постигнато принципно споразумение със САЩ".

Пакистан от месеци подтиква двете воюващи страни да постигнат споразумение след сключването на крехко примирие през април. Исламабад вече беше домакин на историческите преговори между двете страни, но те приключиха без споразумение, съобщава БТА.

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