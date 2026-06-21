Джей Ди Ванс обяви напредък, Тръмп люто се закани

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че преговорите между делегациите на неговата страна и на Иран са повратна точка и, че двете страни биха могли да решат да "започнат на чисто" или да се върнат към стария начин, предаде Асошиейтед прес. Днес в Швейцария текат новите преговори за мир между САЩ и Иран, те се осъществяват с посредничеството на Пакистан и Катар.

По думите на Ди Ванс, САЩ и Иран вече са постигнали напредък в Швейцария: „Вече постигнахме напредък през последните няколко часа и очаквам да постигнем допълнителен напредък през следващите часове.“

Ванс припомни, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е призовал за „ново начало“, за да се трансформират отношенията между САЩ и Иран, и че техническите преговори, които започнаха в Швейцария, ще позволят на двете страни да седнат заедно и да работят за решаване на проблемите, допълва Ройтерс.

Той определи днешната среща в швейцарския курорт Бюргенщок, с посредничеството на Катар и на Пакистан, като „историческа“, отбелязва Франс прес.

Малко след началото на преговорите обаче, Тръмп публикува серия от остри изявления срещу Техеран в социалната си мрежа. Той заплаши с възобновяване на военните действия, ако Иран не успее да държи съюзниците си в Ливан под контрол. Лидерът на Белия дом настоява провокативните действия на Хизбула да бъдат „незабавно спрени“.

„Ако не го направят, ще ударим Иран отново, също толкова силно, колкото миналата седмица, или дори по-силно“, предупреди Тръмп.

Междувременно телевизия FOX News обяви, че пред нея президентът на САЩ Доналд Тръмп е заявил пред , че е разговарял с ирански представители и им е казал: „Затворите ли Ормузкия проток, няма да имате държава".

Рамковото споразумение, постигнато между САЩ и Иран в сряда, призовава за незабавно прекратяване на огъня в целия регион, включително Ливан. Нито Израел, нито Хизбула обаче бяха страни по споразумението.

Основният фокус на Иран по време на преговорите ще бъде продължаващата война между Израел и Ливан, заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи пред държавната новинарска агенция на Иран.

Иран настоява изпълнението на сделката да започне с частта, която изисква прекратяване на всички войни, включително между Израел и „Хизбула“ в Ливан. Багаи каза, че САЩ „не са могли или не са искали“ да накарат Израел да спазва примирието.

Американският екип в преговорите се ръководи от вицепрезидента Джей Ди Ванс и включва Джаред Къшнър и Стив Уиткоф, които са емисари на Тръмп. Делегацията на Иран включва председателя на парламента Мохамад Багер Галибаф и външния министър Абас Арагчи.

В навечерието на преговорите Техеран обяви, че отново е затворил Ормузкия проток заради продължаващата военна кампания на Израел в Ливан.

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