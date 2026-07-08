Цените на петрола полетяха, САЩ и Иран си разменят обвинения

След новата серия военни удари между САЩ и Иран цените на петрола отново тръгнаха нагоре. Международният еталон Brent поскъпна с над 3% и достигна около 76 долара за барел, след като пазарите реагираха на рязката ескалация в района на Ормузкия проток.

Само преди месец цените се бяха върнали към нивата отпреди конфликта след постигнатото примирие между Вашингтон и Техеран. Новите атаки обаче отново поставиха под въпрос сигурността на корабоплаването през Ормузкия проток – стратегически морски коридор, през който при нормални условия преминава около една пета от световния петрол.

Иран нанесе удари по американски обекти

Иранската армия обяви, че е атакувала американски военни съоръжения в Бахрейн и Кувейт, предава BBC.

Според изявление на Islamic Revolutionary Guard Corps при съвместна ракетна и дронова операция са били поразени 85 ключови американски военни обекта в района на пристанище „Салман“ и базата на Петия американски флот в Бахрейн. Иран съобщава още, че е атакувал и авиобазата Ali Al Salem в Кувейт.

На този фон властите в Бахрейн задействаха сирените за въздушна тревога.

САЩ: Ударите са ответна реакция

Американските военни съобщиха, че през нощта са нанесли нова серия въздушни удари по ирански цели.

Според Вашингтон операцията е била отговор на нападенията срещу три петролни танкера, преминаващи през Ормузкия проток през последните дни. Сред поразените райони, според ирански държавни медии, са остров Кешм, Бандар Абас и Сирик.

По данни на британската служба за наблюдение на търговското корабоплаване в понеделник танкер е съобщил за пожар в машинното отделение след удар от неизвестен снаряд. Във вторник са регистрирани още два отделни инцидента – единият кораб е бил улучен при излизане от Ормузкия проток, но е продължил плаването си, а друг е получил леки конструктивни повреди.

Държавите от Залива осъдиха Техеран

Кувейт осъди това, което нарече „повтаряща се и груба иранска агресия“, като предупреди, че си запазва правото да предприеме всички необходими мерки за защита на националната си сигурност.

Катар заяви, че държи Иран „напълно отговорен“ за предполагаема атака срещу кораба Al-Rekayyat, а Саудитска Арабия съобщи, че ирански сили са атакували танкера Wadyan, докато е преминавал през Ормузкия проток.

Техеран обвинява Вашингтон

Председателят на иранския парламент Mohammad Ghalibaf обвини САЩ, че са извършили „сериозни нарушения“ на подписания между двете страни меморандум за разбирателство.

Според него Вашингтон е нарушил договореностите, като е възстановил санкциите върху иранския петрол, отправял е постоянни военни заплахи и е продължил атаките срещу ирански цели.

„Ерата на тормоза и изнудването приключи. Няма да се пречупим“, написа Галибаф в социалната мрежа X.

На 17 юни президентите на САЩ и Иран подписаха първоначално споразумение - известно като меморандум за разбирателство (MoU) - за удължаване на прекратяването на огъня между двете държави.

Споразумението включва повторно отваряне на Ормузкия проток, план за „възстановяване“ на Иран на стойност 300 милиарда долара (224 милиарда британски лири) и прекратяване на „всички видове санкции“ срещу Иран от страна на САЩ. Но не разглежда сложния въпрос за ядрената програма на Иран - една от причините, посочени от САЩ за започването на войната.

В резултат на това през последните седмици се водят допълнителни преговори между двете страни.

По време на конфликта Иран се стреми да утвърди суверенитета си над пролива, включително чрез създаването на „Персийската администрация на залива“, която според нея ще управлява „разрешенията за безопасно преминаване“.

Но в споразумението се отбелязва, че Иран ще „положи всички усилия“, за да позволи безопасно преминаване на търговски кораби през пролива - без такса - в продължение на поне 60 дни.

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