Паника в Ню Йорк! Оставиха стотици на улицата

Жители, служители и туристи в Мидтаун, Ню Йорк, панически напуснаха домовете и офисите си във вторник, след като конструкцията на съседен небостъргач поддаде. В момента никой няма представа кога евакуираните ще могат да се завърнат в отцепената зона около обекта.

Девет сгради бяха спешно изпразнени малко след 8:00 ч. сутринта, когато ключови носещи колони започнаха да се огъват в 37-етажната бивша централа на „Пфайзер“ (Pfizer) на Източна 42-ра улица, която в момента се реконструира. От кметството отказват да посочат кога хората ще могат да се приберат, пише "Вести".

„Евакуация! Всички вън!“, крещял по мегафона служител в хотел „Уестин“ сутринта, принуждавайки гости и персонал да бягат. Вечерта хотелът изпрати имейл до клиентите си, че рискът за безопасността остава висок и заповедта за евакуация няма да бъде отменена скоро. На хората бе позволено да влязат за кратко по стаите си, но само за да приберат личния си багаж.

Сред засегнатите са трима туристи от Северна Каролина, дошли в Ню Йорк преди океански круиз, които в момента са останали без подслон. 22-годишната Али, която се нанесла в апартамент в района само преди два дни, също е била принудена да си тръгне с багаж и чанта с хранителни стоки в ръце.

„Пожарникарите казаха, че може да минат около две седмици, преди да ни пуснат обратно – силно се надявам това да е просто прекалено предпазлива оценка“, споделя тя.

Лекарят Стефан Митра се прибрал след 24-часова смяна в неврохирургията в Бронкс, но заварил блокадата. „В най-лошия случай ще трябва да си намеря хотел. Нямам друг избор, не мога да чакам вечно на улицата“, казва той.

Строителен работник от опасната сграда разказва, че е бил на четвъртия етаж, когато управителят на обекта спешно наредил по радиостанцията на всички веднага да напуснат. „Той говореше бързо: „Има проблем, излизайте веднага, трябва да напуснете сградата“, и махаше с ръце. Знаех, че не е за добро“, казва той.

Администрацията на кмета на Ню Йорк Зоран Мамдани съобщи следобед, че екип от експерти е влязъл в сградата: „Установихме, че изпълнителите на обекта могат да започнат поставянето на временно укрепване за стабилизиране на конструкцията. Това спешно укрепване е мярка за сигурност, като допълнителните дейности по стабилизиране ще продължат през нощта и в следващите дни“.

Това обаче не успокоява евакуираните. Карлос Мендес от Сао Пауло, Бразилия, дошъл по бизнес, споделя, че всички хотели наблизо са или прекалено скъпи, или вече резервирани. „Фрустриращо е, защото разбираш, че се грижат за безопасността, но в същото време стоиш на улицата без реални отговори къде ще спиш тази вечер и дали изобщо ще си върнеш куфара“, казва Мендес.

Сред евакуираните бяха и служителите в консулството на Израел в Ню Йорк. „Целият състав на консулството е евакуиран безопасно. Наредих на екипа да намери алтернативни варианти за бързо възобновяване на работата“, заяви генералният консул Офир Акунис.

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