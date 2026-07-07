Страшна тревога в Ню Йорк! Небостъргач тръгна да пада

Сериозна тревога за срутване блокира част от центъра на Манхатън, след като носещи елементи в 38-етажна сграда на 235 East 42nd Street започнаха да се деформират. Сигналът е подаден малко преди 8:00 ч. местно време във вторник, когато от сградата започват да падат тухли.

При проверката пожарникари установяват огънати колони на 21-вия и 22-рия етаж и провисване на етажи над тях. Работниците са евакуирани, няколко съседни сгради също са опразнени, а районът между Второ и Трето авеню е отцепен.

Сградата е бившата централа на „Пфайзер“ и в момента се преустройва от офисна в жилищна. Нюйоркски източници уточняват, че обектът е действаща строителна площадка, а проектът е част от една от големите офисно-жилищни трансформации в Манхатън. Според „Уолстрийт джърнъл“ планът е сградата да бъде превърната в около 1600 луксозни апартамента.

Пожарната служба и Департаментът по строителство на Ню Йорк извършват оценка на конструкцията, за да установят дали има непосредствен риск и какво е причинило деформацията. CBS New York съобщава, че съседни адреси, включително 225 East 43rd Street и 231 East 42nd Street, са евакуирани като предпазна мярка. По данни на Business Insider са опразнени общо седем околни сгради, а всички строителни работници са отчетени и няма пострадали.

В операцията участват десетки екипи на спешните служби. Полицията ограничи движението около East 42nd Street, докато инженерите проверяват сградата и зоната около нея. Кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани заяви, че основният приоритет е безопасността на хората, които живеят и работят в района.

Инцидентът удари един от най-натоварените райони на Манхатън - близо до „Гранд Сентръл“ и централата на ООН. Засега няма жертви и ранени, но огънатите колони, падащите тухли и провисналите етажи превърнаха строителния обект в извънредна зона, докато Ню Йорк чака окончателната инженерна оценка.

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