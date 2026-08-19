Путин е наредил самолетът да мине през нас

Министерството за извънредни ситуации на Руската федерация, по заповед на президента на Руската федерация Владимир Путин, е изпратило самолет "Илюшин Ил-76“ в Сърбия, за да съдейства за гасенето на горските пожари, съобщи днес руското посолство в Сърбия в социалните мрежи, предава Danas.

"Молбата за подкрепа дойде директно от сръбска страна: нашите партньори се обърнаха към Русия за помощ поради критичното влошаване на пожарната обстановка и заплахата за населените райони. Самолетът "Ил-76“ е оборудван със специална техника, включително устройства за разпръскване на вода, които позволяват ефективна борба с големи огнища. "В рамките на международното сътрудничество и в съответствие с принципите на взаимната помощ подразделенията на руското Министерство на извънредните ситуации са готови да реагират бързо и да сътрудничат тясно с компетентните органи на Република Сърбия“, се посочва в изявлението на посолството.

От посолството посочват, че съвместните усилия ще бъдат насочени към локализиране на горските пожари, както и към защита на населените райони и критичната инфраструктура от опасността, която представлява разпространението на огъня.

Междувременно в региона се развива изключително трудна ситуация с горските пожари: мащабът на пожарите представлява сериозна заплаха за инфраструктурата и населението. Руската страна е готова да окаже необходимата подкрепа, ръководена от хуманитарни принципи и стремежа да сведе до минимум последствията от бедствието. Руската федерация остава последователно ангажирана с усилията си да подкрепя партньорите си в преодоляването на последствията от природните бедствия“, се посочва в изявлението.

Посолството допълва, че разполагането на авиационната част на руското Министерство на извънредните ситуации в Република Сърбия е ясно доказателство за готовността на Русия да действа в интерес на защитата на хората и териториите, като укрепва традициите на международната солидарност и взаимопомощ.

Фокус припомня, че по-рано Калин Манолов съобщи, че руски правителствен самолет е влязъл във въздушното пространство на България, което е нарушение на санкциите на ЕС. Проверка на ФОКУС показа, че самолетът SUM9125 е излетял от Астрахан, Руска федерация и е кацнал в Ниш.