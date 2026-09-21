Медведев изненада цяла Европа с неочаквано изявление

Бившият руски президент и премиер и настоящ заместник секретар на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев заяви, че според него френската крайнодясна партия „Национален сбор“ вече е русофобска, предаде АФП, цитирана от БТА.

Тези изявления на Медведев последваха обещанието на „Национален сбор“ да бъде твърда спрямо Москва, което е скъсване с предходните партийни позиции.

"Очевидно партията на Льо Пен е вече обикновена европейска партия – русофобска и поддръжничка на нацистите в Киев“, написа Медведев в Екс.

"Льо Пен дефинира придобиването на контрола от страна на Русия на активите на компанията „Ошан“ за враждебни действия“, допълни Медведев. „Хилядите санкции срещу руснаци, повече ракети за откачалките в Киев – това ли са приятелски действия“, допълни Медведев, който е известен с язвителните си коментари срещу западните страни.

Медведев визира решението на Русия неотдавна за изземване на активите на филиала на „Ошан“, както и санкциите, които Париж наложи на Русия след началото на войната в Украйна и доставките на френски оръжия за Киев.

По-рано днес говорителят на Владимир Путин Дмитрий Песков прояви по-голяма умереност към изявленията на Марин Льо Пен и на председателя на „Национален сбор“ Жордан Бардела, направени през уикенда по адрес на Русия.

"Русия не заплашва никого, не шантажира никого. И следователно ние категорично не сме съгласни с подобни изявления, ние не ги приемаме“, заяви Песков.

В общо изявление от събота Марин Льо Пен, кандидатката на „Национален сбор“ за президент на Франция, и Жордан Бардела казват, че Русия не може да се надява да диктува директно или индиректно политиката на Франция чрез сплашване, заплахи, дестабилизация или психологически натиск.

В изявлението се осъждаше остро и решението на Москва да поеме контрола върху активите на европейски компании в Русия, като „Нестле“ и „Ошан“, като това беше дефинирано като враждебен акт, който накърнява директно интересите и правата на европейските компании.

"Никаква провокация, никаква незаконна операция или никакво действие за дестабилизация няма да принудят Франция да улесни Русия в постигането на целите й във войната в Украйна“, се казваше още в изявлението.

Льо Пен е фаворитка в допитванията. Тя редовно бе упреквана от противниците си заради позициите й, възприемани като отстъпчиви към президента на Русия Владимир Путин.