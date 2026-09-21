Хаос в небето на огромна държава. Хиляди пътници блокирани

Нов авиационен срив хвърли в хаос едни от най-натоварените летища в Европа само две седмици след предишната огромна повреда. Над 200 полета бяха отменени, стотици други се движат със закъснение, а ограниченията засегнаха десетки хиляди пътници. Проблемът тръгна от центъра за управление на въздушното движение в Престуик, Шотландия, но ударната вълна бързо стигна до големи летища, включително в Лондон. Засегнати са и връзки с България.

Една повреда блокира небето

Националната служба за въздушно движение НАТС съобщи, че рано сутринта е възникнал технически проблем в центъра в Престуик. За да не бъде поставена под риск безопасността, незабавно са въведени ограничения върху броя на самолетите във въздушното пространство. По-късно инженерите са отстранили повредата, но това не означава мигновено връщане към нормалното разписание - самолетите вече са били разместени, екипажите са чакали, а натрупаните закъснения са продължили през деня.

Самата повреда е била в свързаността на част от системната мрежа, използвана за операциите в Шотландия. НАТС изрично подчерта, че този проблем няма връзка със срива от 8 септември, който предизвика далеч по-мащабен хаос и доведе до повече от 2000 отменени полета. Тогава стотици хиляди пътници останаха блокирани, а последвалото разследване откри софтуерен дефект в системата за обработка на полетни данни.

Капацитетът падна с 60 процента

Този път първоначално най-тежко пострадаха Шотландия, Северна Ирландия и Северна Англия. Манчестър, Глазгоу, Единбург и Белфаст се оказаха сред най-засегнатите летища. В определен момент капацитетът на контролираното шотландско въздушно пространство е бил намален с около 60%, а възможностите за трансатлантически излитания - с около 40%.

Това на практика създава огромна тапа във въздуха. Дори когато техническият проблем бъде решен, самолетите не могат просто да излетят едновременно. Машини, екипажи и слотове вече са разместени, а едно закъснение започва да дърпа след себе си следващото.

По-късно проблемите стигнаха и по на юг. Нарушения бяха отчетени на лондонските летища „Гетуик“ и „Лондон Сити“, докато пътници и авиокомпании се опитваха да разберат колко дълго ще продължи хаосът. Британският транспортен министър Хайди Алекзандър потвърди, че техническият проблем е отстранен, но предупреди, че последствията ще продължат да се усещат в разписанията.

Удар и по полетите за България

Последствия има и за България. Полетът от Манчестър до Бургас, насрочен за 17:35 часа българско време, беше обявен с около час закъснение. Следобедният полет на „Уиз Еър“ от „Лутън“ за Бургас успя да излети с далеч по-малко отклонение - около 15 минути.

Към момента няма информация за промяна на вечерния полет на „Уиз Еър“ до София, планиран за 23:20 часа българско време. На „Лутън“ засегнатите полети са предимно вътрешни, но при подобен срив ситуацията остава динамична и закъсненията могат да се прехвърлят от един курс към следващия.

Авиокомпаниите кипнаха

Сривът предизвика нов взрив от недоволство сред авиокомпаниите, защото идва почти непосредствено след катастрофалния за разписанията проблем от началото на месеца. „Райънеър“ съобщи, че само при сегашната повреда около 25 000 нейни пътници са засегнати, и отново поиска оставката на главния изпълнителен директор на НАТС Мартин Ролф.

„ИзиДжет“ също постави под съмнение устойчивостта на системите, а други превозвачи настояха за спешни мерки. Ръководствата на „Райънеър“, „Уиз Еър“ и „ИзиДжет“ вече не за първи път обвиняват британската система за контрол на въздушното движение, че повтарящите се технически проблеми причиняват огромни загуби на авиокомпаниите и тежки последствия за пътниците.

Втори срив за броени дни

Натискът върху Ролф вече е огромен. Предишният срив на 8 септември беше причинен от грешка, развила се за части от секундата - според предварителния доклад дефект в малък участък от програмния код е довел до повредени данни и необходимост системата да премине към ограничен режим.

НАТС увери, че безопасността не е била компрометирана, но резултатът за пътниците беше опустошителен - над 2000 отменени полета и хаос, който продължи и след възстановяването на системата.

След днешния втори удар само за две седмици обяснението, че става дума за различни технически повреди, трудно успокоява превозвачите. За тях проблемът вече не е конкретният дефект, а много по-тревожният въпрос колко надеждна е системата, върху която се крепи движението на хиляди самолети всеки ден.

Повредата свърши, хаосът остана

НАТС се извини на пътниците и призова всички, които трябва да пътуват, да следят информацията директно от авиокомпаниите си. Технически системата вече работи, но въздушното разписание продължава да носи белезите на сутрешния срив.

Отменени полети, самолети извън график, разместени екипажи и хиляди хора по терминалите показват колко бързо една повреда в центъра за контрол може да се превърне в авиационен кошмар за цяла държава. А фактът, че това се случва за втори път само в рамките на две седмици, вече превръща въпроса от чисто технически в проблем за доверието в системата.