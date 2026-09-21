Тръмп посочи тежката цена за Русия. Утре сяда срещу Зеленски

Доналд Тръмп обяви, че Русия е „загубила контрол“ над дизеловата си индустрия след серията украински удари по рафинерии и отново призова войната да бъде прекратена. Думите му идват в изключително чувствителен момент - ден преди срещата му с Володимир Зеленски в Ню Йорк и след седмици на рекордни цени на дизела в САЩ. Зад острата формулировка на американския президент стоят и реални щети - според Ройтерс половината от най-големите руски производители на дизелово гориво вече са били принудени да намалят или спрат производство.

Голям брой рафинерии бяха взривени

„Русия, за съжаление, е загубила контрол над своята дизелова индустрия заради войната си с Украйна“, написа Тръмп в социалните мрежи. По думите му голям брой руски рафинерии са били взривени и поне временно са извадени от експлоатация.

След това американският президент отново се върна към главната си политическа теза за конфликта: „Тази нелепа и безкрайна война в Украйна трябва да бъде прекратена.“

Изказването е особено интересно, защото само дни по-рано самият Тръмп настояваше Зеленски да прекрати ударите точно по руската дизелова инфраструктура. Пред журналисти той заяви, че Украйна може да избира други цели, но ударите по рафинерии засилват глобалния недостиг на гориво. Фокс нюз съобщи, че Тръмп вече е разговарял със Зеленски по въпроса.

Половината от ключовите руски рафинерии са засегнати

Зад твърдението на Тръмп стои сериозно влошаване на ситуацията в руската нефтопреработвателна индустрия. Анализ от 15 септември показва, че шест от най-важните руски предприятия за производство на дизел са намалили работата си след украински атаки или временно са спрели отделни мощности.

Сред засегнатите са големи предприятия като рафинериите в Кириши и Волгоград, както и НОРСИ. Тези шест комплекса осигуряват приблизително половината от руския дизел, което прави щетите много по-сериозни от отделни повреди по инфраструктурата.

Според същите данни украинските атаки срещу руски нефтопреработвателни мощности са станали изключително интензивни. Международната агенция по енергетика е изчислила, че през първите осем месеца на годината руски рафинерии са били атакувани средно веднъж на три дни.

Москва беше принудена да ограничи износа на бензин, дизел и авиационно гориво, за да защити вътрешния пазар. Преди ограниченията Русия е изнасяла средно около 3,3 - 3,4 млн. тона дизел и газьол месечно, като сред големите купувачи са били Турция и Бразилия.

Киев удря там, където Москва печели пари

Украйна не крие логиката зад атаките. Киев разглежда руските рафинерии и нефтена инфраструктура като част от икономическата основа, която осигурява приходи и гориво за руската военна машина. Москва от своя страна определя подобни удари като атаки срещу икономическа и цивилна инфраструктура.

Именно този спор поставя Тръмп в сложна позиция. От една страна, украинските удари създават реален икономически натиск върху Русия. От друга - когато руският износ намалее, последиците вече се усещат далеч извън бойното поле.

Фокс нюз отбелязва, че ударите са допринесли за проблеми с доставките в самата Русия и са принудили Москва да ограничи износа.

Дизелът мина 6 долара за галон в САЩ

Тук е и причината Тръмп толкова настойчиво да говори за дизела. Средната цена в САЩ премина границата от 6 долара за галон - исторически рекорд, според данни на GasBuddy, цитирани от Ройтерс и Нюзмакс. Само за година поскъпването е около 2,30 долара на галон.

Високата цена на дизела е много по-опасна за икономиката от скъпото зареждане на семейния автомобил. С дизел се движат огромна част от камионите, земеделската техника, строителните машини и транспортните вериги. Когато горивото поскъпне, по-високата сметка постепенно стига до храните, строителството, куриерските услуги и практически всяка стока, която трябва да бъде превозена.

„Всеки камион, всяка доставка, всяка пратка става по-скъпа“, предупреди анализаторът на GasBuddy Патрик Де Хаан.

Самият Тръмп очевидно вижда и политически риск. Рекордните горивни цени идват преди междинните избори в САЩ, а инфлацията и разходите на домакинствата остават чувствителна тема за американските избиратели.

Тръмп натиснал Зеленски многократно

Според Нюзмакс, който се позовава на Файненшъл таймс и Аксиос, темата за дизела е заемала значителна част от телефонния разговор между Тръмп и Зеленски на 20 септември. Американският президент многократно е настоявал Киев да преустанови ударите срещу руските рафинерии.

Нюзмакс отбелязва, че Белият дом е особено обезпокоен от влиянието на атаките върху глобалните цени. Русия традиционно е сред големите износители на дизел, а ограничаването на нейното производство идва в момент, когато пазарът и без това изпитва недостиг.

Тръмп вече обяви и че Русия и Украйна са се съгласили да не атакуват взаимно енергийната си инфраструктура. Зеленски обаче оспори наличието на сигурна договореност и заяви, че Киев няма надеждна гаранция, че Москва ще прекрати ударите си. Украинската страна посочва, че е готова на подобна пауза, ако тя бъде спазвана и от Русия.

Ключовата среща със Зеленски

На този фон Тръмп и Зеленски се очаква да се срещнат в Ню Йорк в кулоарите на Общото събрание на ООН. Аксиос съобщава, че двамата вече са разговаряли по телефона и са се договорили за личната среща.

Залогът е по-голям от руските рафинерии. Американските посредници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър през последните седмици проведоха нов кръг разговори в Москва и Киев, а украинската страна твърди, че преговорният процес е възстановен. Зеленски призна, че остават тежки въпроси, включително териториалният, гаранциите за сигурност и бъдещото възстановяване на страната.

Но дизелът неочаквано се превърна в една от най-конкретните теми на американския натиск. Тръмп вече признава колко сериозно украинските удари са засегнали руското производство, но едновременно настоява те да спрат, защото ефектът се прехвърля върху световната икономика.

Сега въпросът е дали утрешната среща ще доведе само до нов разговор за рафинериите или до по-широка договореност за взаимно ограничаване на ударите по енергийна инфраструктура. А изречението на Тръмп за Русия вече е силно само по себе си - след повече от четири години война една от най-важните й експортни индустрии е под натиск, който започва да се усеща далеч отвъд руските граници.