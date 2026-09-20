Новият символ на богатство в Ню Йорк идва от Австрия

Австрийската семейна пекарна „Martin Auer“ предизвика широк обществен дебат в Ню Йорк, след като откри новия си обект „Rye“ в тузарския квартал Сохо и пусна в продажба занаятчийски ръжен хляб на цена от 60 долара (около 52 евро) за брой.

Специализираният магазин на улица „Лафайет“ залага на минималистичен концептуален дизайн и предлага умишлено ограничен асортимент – органичен хляб с квас без добавена мая с тегло от 1,5 кг, изпечен в 2-тонна германска фурна. За клиентите, търсещи по-малки количества, се предлагат филии с премиум гарнитури като хайвер, качествен шоколадов крем или занаятчийско масло.

Специална рецепта и бавна ферментация

Фамилията Ауер, която управлява над 40 обекта в Австрия, пренася в САЩ рецепта с десетилетна история, придобита от алпийски фермер. Производственият процес разчита на продължителна естествена ферментация, която отнема няколко дни.

Според основателя Мартин Ауер тази технология осигурява редица предимства: по-интензивен и богат вкус; по-дълъг срок на съхранение и свежест; по-лесно храносмилане и високо съдържание на фибри.

Аргументите зад колосалната цена

Цена от 40 долара за килограм прави хляба на „Rye“ неколкократно по-скъп от стандартните занаятчийски хлябове с квас в Ню Йорк, чиито цени варират между 10 и 20 долара. За сравнение, в Германия и Австрия средната цена за килограм качествен хляб е около 5 евро.

Собственикът Мартин Ауер защитава ценовата политика с няколко основни фактора: Сохо е сред най-скъпите търговски зони в света с високи наеми и оперативни разходи; всички суровини и съставки се импортират директно от Европа; продължителният процес на ферментация изисква повече време, площ и високоплатен ръчен труд.

Полярни реакции в мрежата

Новината бързо провокира вълна от коментари в социалните мрежи и браншовите среди.

Критиците определят цената като „напълно откъсната от реалността“ и подчертават, че основна хранителна стока се превръща в елитарен луксозен продукт.

Поддръжниците изтъкват чистия състав без изкуствени добавки и неизбеленото брашно, като отбелязват, че за стандарта и платежоспособността на жителите в Сохо подобно позициониране е напълно логично.