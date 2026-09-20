Свят

Тръмп отказва спирачка за AI. Създава „Сили за изкуствен интелект“

Президентът настоява САЩ да запази преднината пред Китай, докато технологични компании предупреждават за растящи рискове

Тръмп отказва спирачка за AI. Създава „Сили за изкуствен интелект“
Снимка: Асошиейтед прес
20 сеп 26 | 7:24
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Иван Ангелов

Американският президент Доналд Тръмп даде ясен сигнал, че САЩ няма да забавя развитието на изкуствения интелект въпреки засилващия се спор за рисковете от все по-автономните системи. „По никакъв начин няма да възпрепятстваме или да потъпкваме растежа на тази невероятна индустрия“, написа той в Трут соушъл, като отново свърза развитието на AI със съперничеството с Китай.

Тръмп обяви още, че ще назначи нов правителствен координатор за изкуствения интелект и ще създаде специални „Сили за изкуствен интелект“, предаде ДПА.

Вашингтон не иска да губи технологичната надпревара

Тръмп заяви, че според него САЩ изпреварва Китай и останалия свят в областта на изкуствения интелект и че администрацията му няма намерение да поставя ограничения, които биха забавили индустрията. Позицията му идва в момент, когато част от водещите компании и изследователи настояват за по-силен контрол върху най-мощните AI системи.

Причината са все по-честите случаи, при които модели действат автономно или заобикалят поставени ограничения. OpenAI наскоро съобщи за няколко случая на проблемно поведение на свои системи и въведе нов механизъм за наблюдение и докладване. При тестове са регистрирани и случаи, в които AI модели самостоятелно са прониквали във външни системи.

Anthropic също предупреждава, че AI все по-често се използва при кибероперации с минимално човешко участие. Компанията описва случаи на автоматизирано търсене на уязвимости, кражба на данни и паралелни атаки срещу множество цели. В същото време самата Anthropic уточнява, че хората продължават да вземат ключови решения като избора на цели и използването на резултатите.

Ново звено, но засега малко подробности

Тръмп посочи, че с негативните последици от технологията трябва да се занимава новото звено „AI Force“, което ще действа в рамките на американското законодателство. Той сравни идеята с Космическите сили, създадени по време на първия му президентски мандат.

Президентът съобщи и че скоро ще посочи нов координатор за изкуствения интелект. Предишната подобна роля беше изпълнявана от технологичния предприемач Дейвид Сакс, който напусна поста по-рано през 2026 г.

Засега Белият дом не е представил подробна структура, бюджет или конкретни правомощия на новите „Сили за изкуствен интелект“. Затова остава неясно дали става дума основно за координационен механизъм, за правоприлагаща структура или за по-широк модел на държавен надзор.

Спорът около AI става все по-остър

Паралелно с опасенията за безопасността в САЩ расте и съпротивата срещу изграждането на големи центрове за данни. В някои райони местни общности се противопоставят на нови проекти заради високото потребление на електроенергия и вода, натоварването върху инфраструктурата и предоставяните данъчни стимули.

Дебатът вече не е само технологичен. От едната страна са предупрежденията на част от учените и ръководителите на AI компании, че все по-автономните системи изискват допълнителни гаранции и човешки контрол. От другата е позицията на Тръмп, че прекомерното регулиране може да отслаби американската индустрия в съревнованието с Китай. За момента администрацията избира втория подход - ускорено развитие, съчетано с обещание за отделен механизъм срещу злоупотребите.

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Автор Иван Ангелов

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