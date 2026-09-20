Американският президент Доналд Тръмп даде ясен сигнал, че САЩ няма да забавя развитието на изкуствения интелект въпреки засилващия се спор за рисковете от все по-автономните системи. „По никакъв начин няма да възпрепятстваме или да потъпкваме растежа на тази невероятна индустрия“, написа той в Трут соушъл, като отново свърза развитието на AI със съперничеството с Китай.

Тръмп обяви още, че ще назначи нов правителствен координатор за изкуствения интелект и ще създаде специални „Сили за изкуствен интелект“, предаде ДПА.

Вашингтон не иска да губи технологичната надпревара

Тръмп заяви, че според него САЩ изпреварва Китай и останалия свят в областта на изкуствения интелект и че администрацията му няма намерение да поставя ограничения, които биха забавили индустрията. Позицията му идва в момент, когато част от водещите компании и изследователи настояват за по-силен контрол върху най-мощните AI системи.

Причината са все по-честите случаи, при които модели действат автономно или заобикалят поставени ограничения. OpenAI наскоро съобщи за няколко случая на проблемно поведение на свои системи и въведе нов механизъм за наблюдение и докладване. При тестове са регистрирани и случаи, в които AI модели самостоятелно са прониквали във външни системи.

Anthropic също предупреждава, че AI все по-често се използва при кибероперации с минимално човешко участие. Компанията описва случаи на автоматизирано търсене на уязвимости, кражба на данни и паралелни атаки срещу множество цели. В същото време самата Anthropic уточнява, че хората продължават да вземат ключови решения като избора на цели и използването на резултатите.

Ново звено, но засега малко подробности

Тръмп посочи, че с негативните последици от технологията трябва да се занимава новото звено „AI Force“, което ще действа в рамките на американското законодателство. Той сравни идеята с Космическите сили, създадени по време на първия му президентски мандат.

Президентът съобщи и че скоро ще посочи нов координатор за изкуствения интелект. Предишната подобна роля беше изпълнявана от технологичния предприемач Дейвид Сакс, който напусна поста по-рано през 2026 г.

Засега Белият дом не е представил подробна структура, бюджет или конкретни правомощия на новите „Сили за изкуствен интелект“. Затова остава неясно дали става дума основно за координационен механизъм, за правоприлагаща структура или за по-широк модел на държавен надзор.

Спорът около AI става все по-остър

Паралелно с опасенията за безопасността в САЩ расте и съпротивата срещу изграждането на големи центрове за данни. В някои райони местни общности се противопоставят на нови проекти заради високото потребление на електроенергия и вода, натоварването върху инфраструктурата и предоставяните данъчни стимули.

Дебатът вече не е само технологичен. От едната страна са предупрежденията на част от учените и ръководителите на AI компании, че все по-автономните системи изискват допълнителни гаранции и човешки контрол. От другата е позицията на Тръмп, че прекомерното регулиране може да отслаби американската индустрия в съревнованието с Китай. За момента администрацията избира втория подход - ускорено развитие, съчетано с обещание за отделен механизъм срещу злоупотребите.