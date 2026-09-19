Тръмп обяви повратен момент. Иран му даде нова оферта

Часове след ключово изказване на президента Тръмп, Иран предаде на САЩ чрез катарски посредници 3 условия за прекратяване на войната.

"В контакт сме с катарския посредник, който предаде нашите условия на Вашингтон с цел да сложим край на войната, и очакваме отговор от президента Тръмп", заяви секретарят на Върховния съвет за национална сигурност на Иран Мохсен Резаеи, в интервю за Ал Джазира.

Според него условията на Иран включват прекратяване на войната на всички фронтове, отключване на замразените активи на Иран и премахване на морската блокада.

Предложението на Иран идва след като снощи президентът Тръмп обяви повратен момент във войната с Иран.

"Предстои ми да взема важно решение. Дали искам да унищожа иранския режим или не? Това е сериозно решение", отбеляза държавният глава в интервю пред Axios.

Тъй като Иран и САЩ нямат директни дипломатически отношения в условията на конфликта, разговорите се провеждат чрез дипломатически посредници от Катар и Пакистан, които пренасят съобщенията между Вашингтон и Техеран.

Върви ли се към края на войната

Шансовете Доналд Тръмп да приеме предложените от Иран условия в настоящия момент са несигурни, тъй като позициите на двете страни остават силно поляризирани, въпреки сигналите за дипломатическа активност.

Досега на няколко пъти той е наричал иранските предложения неприемливи и е настоявал за допълнителни компенсации от Техеран за жертвите в конфликта.

Пълното вдигане на морската блокада и размразяването на всички активи би означавало сериозна отстъпка за САЩ, без Техеран да е предложил мащабни отстъпки в замяна.

Анализаторите обаче смятат, че има и много аргументите в полза на евентуално споразумение.

Войната доведе до рязко покачване на цените на петрола и газа на световните пазари, надхвърляйки 100 долара за барел. Тъй като наближават междинните избори за Конгрес в САЩ през ноември, високата инфлация се превърна в тежък политически проблем за Републиканската партия, което кара Тръмп да търси изход.

Какво предстои

Очаква се следващата голяма стъпка е по време на Общото събрание на ООН, където според информация на Reuters и Axios Тръмп планира срещи с лидерите на арабските държави от Персийския залив, за да обсъди конфликта с Иран и после да започнат тежките пазарлъци чрез посредниците за евентуална сделка за края на войната.