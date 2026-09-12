Иран с ултиматум към САЩ. 7 условия

Иран предаде на американската страна чрез посредници седем условия, от които зависи откриването на Ормузкия проток.

Това съобщи агенция Tasnim, позовавайки се на свои източници.

"Иран е предал на американската страна чрез посредници седем условия за отваряне на Ормузкия проток и докато тези седем условия, одобрени от най-висшите власти на Ислямската република, протокът Ормуз ще остане затворен.

Следователно споразумението между Иран и Оман не означава откриването на Ормузкия проток", каза събеседникът на агенцията.

Според него откриването на протока зависи изцяло от действията на Вашингтон.

Действията на Иран са всъщност дипломатическа и военна ескалация, прикрита под формата на условия за мир.

Поставянето на тези 7 условия от иранския президент Масуд Пезешкиан и Комисията по национална сигурност се случва непосредствено след като изтече 60-дневното мирно споразумение, подписано по-рано през годината с администрацията на Доналд Тръмп.

Иран открито заявява, че няма смисъл от нови преговори, докато Вашингтон не приеме изцяло исканията им - пълно вдигане на санкциите, размразяване на активи и признаване на иранския контрол над Ормузкия проток.