БНТ взе важно решение за Орлин Горанов

В 19 ч. в понеделник Орлин Горанов се завръща в ефира на БНТ с предаването „Последният печели“.

"Сантиментът е, че отново съм при вас – в телевизията. Починах си малко – имах нужда от време за мен си.

Мисля, че това завръщане ще ми даде още малко емоция и мотивация да бъда всяка делнична вечер в домовете на хората, за да помислим малко по-светло към живота.", каза в ефира на БНТ Орлин Горанов.

"Човек трябва да бъде много внимателен винаги, когато излиза на екран. Винаги, когато му се даде възможност, микрофон и ефир, да си помисли малко, преди да си отвори устата. Мисля, че е крайно време вече да почнем да мислим позитивно към този живот, креативно, за да можем да вървим напред заедно.

Всеки път, когато дойдат състезателите в студиото, аз ги моля да се забавляват, да не забравят, че това е игра.", допълни Орлин Горанов.