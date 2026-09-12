Лейди Гага разтърси феновете: тайно е станала е майка?

Лейди Гага вече може с пълно право да носи прозвището „Майка чудовище“, както я наричат феновете й – 40-годишната носителка на „Грами“ и годеникът ѝ Майкъл Полански са станали родители, съобщава PEOPLE, позовавайки се на свой източник.

Представители на певицата не са отговорили на запитването на PEOPLE за коментар. Първи за раждането съобщават Page Six.

Гага неведнъж е говорила публично за желанието си да стане майка. Във видео, публикувано в YouTube през декември 2019 г., тя разказва за плановете си за следващите 10 години и споделя, че се надява в тях да има място и за „бебета“.

„Искам да снимам още филми, искам да имам деца“, казва тя тогава.

През март 2020 г. в интервю за InStyle звездата отново говори за мечтата си да създаде семейство.

„Много съм развълнувана да имам деца. Нямам търпение да стана майка. Не е ли невероятно какво можем да правим? Можем да носим човек в себе си и да го отглеждаме. След това той се появява на света и наша работа е да го поддържаме жив“, споделя Гага.

Тогава тя добавя, че вече се чувства донякъде като майка заради ролята си на „Mother Monster“ за милионите си почитатели.

„Толкова е смешно – всички работят от дома ми всеки ден. Когато влязат, винаги казвам: „Добре дошли в утробата!“, шегува се тя.

„Следващата ми главна роля“

През октомври 2025 г., по време на участие в „The Late Show with Stephen Colbert“, Гага отново говори за бъдещето си и заявява, че майчинството е нещото, което иска най-силно.

„Искам да правя много неща. Всички тези възможности са отворени. Но това, което наистина искам, е да бъда майка. Надявам се това да бъде следващата ми главна роля“, казва тя.

Lady Gaga and Michael Polansky spotted with newborn baby for first time since surprise announcement https://t.co/qDocpdTj6r https://t.co/NE1Vr5EZwx — Page Six (@PageSix) September 12, 2026

Любовта с Полански започва през 2020 г.

Лейди Гага и Майкъл Полански са свързани за първи път през 2020 г., когато са заснети да се целуват на новогодишно парти в Лас Вегас.

Малко след това двамата официално потвърждават връзката си в Instagram, след като демонстрират близостта си по време на Super Bowl в Маями през 2020 г.

С началото на пандемията от COVID-19 двойката прекарва известно време в изолация заедно, което допълнително укрепва връзката им. През април 2020 г. близък до певицата източник разказва пред PEOPLE, че двамата прекарват времето си у дома, поръчват храна и се самоизолират заедно.

През следващите години Гага и Полански запазват отношенията си сравнително далеч от публичността и тихо подкрепят професионалните си начинания.

Полански е изпълнителен директор на Parker Institute for Cancer Immunotherapy, а Гага от години работи в областта на психичното здраве чрез своята фондация Born This Way, създадена през 2012 г.

„Майкъл е много мил и подкрепящ. Той също е много трудолюбив и оценява нейната отдаденост. Те са страхотен екип“, казва източник пред PEOPLE през 2021 г.

През юли 2024 г. Гага разкрива, че е сгодена за Полански. Това се случва на Олимпийските игри в Париж, когато тя представя Полански на френския премиер Габриел Атал като „моя годеник“.