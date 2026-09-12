Лейди Гага разтърси феновете: тайно е станала е майка?
Снимана е с бебчо на разходка и с таткото, годеникът й Полански
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Снимана е с бебчо на разходка и с таткото, годеникът й Полански
Корейска банда защити световния характер на музиката си, а феновете заподозряха опит азиатските изпълнители да бъдат държани настрана
Днес тя е една от най-продаваните кънтри изпълнителки в историята
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Наградите "Грами" ще бъдат раздадени за 65-и път на церемония в Лос Анджелис на 5 февруари
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