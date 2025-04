Триумфът на Бионсе. Счупи всички рекорди

Бионсе - най-номинираният и най-награждаваният изпълнител в историята на наградите "Грами", най-после спечели изплъзващото й се топ отличие за албум на годината, предаде Асошиейтед прес.

Изпълнителката има 99 номинации за водещите отличия в света на музиката, но досега се разминаваше с главната наградата. Това се промени на 67-ата церемония за наградите "Грами", присъждани от американската Национална звукозаписна академия, когато Бионсе триумфира с кънтри албума си Cowboy Carter.

Суперзвездата, която е едновременно най-номинираният и най-награждаваният изпълнител в историята на "Грами"-тата, е участвала четири пъти в надпреварата за водещия приз за албум на годината. Бионсе получи заветното "грамофонче" от служители на пожарната служба на Лос Анджелис.

"Изминаха много, много, много години. Искам да посветя това на Линда Мартел", каза Бионсе, приемайки наградата и визирайки първата комерсиално успешна изпълнителка в историята на кънтри музиката.

"Най-накрая видяхме, че това се случи", каза водещият на церемонията Тревър Ноа, имайки предвид дългоочаквания триумф на Бионсе.

В топ категорията за албум на годината освен Cowboy Carter на Бионсе бяха номинирани New Blue Sun на Андре 300, Cowboy Carter на Бионсе, Short n' Sweet на Сабрина Карпентър, Brat на Чарли Екс Си Екс, Djesse Vol. 4 на Джейкъб Колиър, Hit Me Hard and Soft на Били Айлиш, The Rise and Fall of a Midwest Princess на Чапъл Роан и The Tortured Poets Department на Тейлър Суифт.

Освен албум на годината, "Голямата четворка" на наградите "Грами" включва призовете за запис на годината, песен на годината и най-добър нов изпълнител.

Две от топ отличията - за запис на годината и за песен на годината, което се присъжда за авторство, отидоха при Кендрик Ламар за хитовото парче Not Like Us. Ламар беше със седем номинации за тазгодишните награди "Грами".

Рапърът каза, че ще посвети отличието си на Лос Анджелис.

Not Like Us е вторият хип-хоп сингъл, отличаван някога в тези категории. Първият е This Is America на Чайлдиш Гамбино.

Певецът Уикенд оправи развалените си отношения с наградите "Грами", към които преди време отправи остри критики след демонстрираното пренебрежение към него, с изненадващо изпълнение на новия си сингъл Cry For Me и Timeless съвместно с Плейбой Карти.

Решението на Уикенд отразява пряко промените, които звукозаписната академия направи, за да постигне по-голямо разнообразие сред гласуващите, отбеляза главният й изпълнителен директор Харви Мейсън младши.

Уикенд открито критикува организацията през 2025 г., когато написа в Туитър, че "Грами"-тата са все така "корумпирани".

В четвъртата водеща категория за най-добър нов изпълнител наградата спечели певицата Чапъл Роан. В благодарствената си реч Роан спомена останалите номинирани - Бенсън Буун, Сабрина Карпентър, рапърката Доучи, група "Крънбин", Шабузи, Теди Суимс и Рей, след което отправи призив към големите лейбъли и музикалната индустрия да полагат грижи за изпълнителите, особено за тепърва развиващите се. "Те са ценни служители", каза Чапъл Роан.

В един от най-специалните моменти на церемонията в залата "Крипто арена" в Лос Анджелис Тейлър Суифт, която миналата година сътвори история на наградите "Грами", връчи приза за най-добър кънтри албум на Бионсе за Cowboy Carter.

На миналогодишното наградно шоу Суифт спечели водещия приз за албум на годината за рекордния четвърти път с Midnights, припомня Асошиейтед прес.

"Наистина не очаквах това. Уау... Жанрът е студена дума, която ни държи на мястото ни като артисти. Все още съм в шок. Много благодаря за оказаната ми чест", каза Бионсе, която имаше най-много номинации за тазгодишните награди "Грами" - 11.

Церемонията за водещите отличия в света на музиката е известна със своите изпълнения. Тази година сред артистите, поднесли впечатляващи спектакли на сцената, беше Чапъл Роан. Певицата представи разтърсваща версия на парчето си Pink Pony Club от върха на гигантски розов кон, заобиколена от танцуващи каубои-клоуни.

Тазгодишната наградна церемония започна с няколко препратки към горските пожари в района на Лос Анджелис, които опустошиха града, но поставиха в центъра на вниманието неговата устойчивост.

Започвайки речта си водещият Тревър Ноа обеща шоу, посветено както на засегнатите от огнената стихия, така и на Лос Анджелис. С наближаването на края на церемонията Ноа обяви, че към момента зрителите са допринесли със 7 милиона щатски долара за пострадалите от пожарите.

На сцената, подредена така, че да прилича на планините на Лос Анджелис, родената и израснала в града Били Айлиш и нейният брат и сътрудник Финиъс изпълниха хита й Birds of a Feather. Това беше един от многото начини, по които шоуто демонстрира желанието си да поздрави града. "Обичаме те, Лос Анджелис", каза Айлиш в края на изпълнението.

