Джей Зи спря концерта си заради Бионсе
Хиляди фенове запяха, а небето избухна във фойерверки
Следете всички новини, анализи и коментари за Бионсе. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Хиляди фенове запяха, а небето избухна във фойерверки
Поп певицата се присъединява към съпруга си Джей Зи, заедно с Тейлър Суифт, Брус Спрингстийн и Риана
Най-после спечели изплъзващото й се грамофонче "Грами" за албум на годината
Смята се, че обявяването на турнето е това, което Бионсе е планирала да обяви на 14 януари, но го е отложила заради пожарите в Лос Анджелис
Именитата изпълнителка е отличена за нейните 25 години на музикалната сцена
Тя е носител на рекорден брой награди "Грами"
Продължава да събира купища Грами
Причината е видеоклип
След като пусна албума си "Cowboy Carter"
Оценявайки фирмата на 1,4 млрд. долара
Критици и фенове се впуснаха да коментират
Направи нещо, което ще се запомни
Кои са наградените?
Само за няколко дни тя събра над 500 000 последователи
Вилата се оценява на 4,5 милиона долара, а певицата я е купила през 2015 година
Певицата поздрави Маркъл за смелостта й
От певицата хората най-често черпят вдъхновение за позитивно отношение към собственото си тяло
Албумът ще е първи за британката
Звездата получи най-много номинации
Авторският й филм „Black Is King“ се базира на музиката от албума „The Lion King: The Gift“