Джей Зи спря концерта си заради Бионсе

Джей Зи подготви специална изненада за съпругата си Бионсе навръх 45-ия й рожден ден.

В петък, 4 септември, 56-годишният рапър беше на сцената на стадион „Тотнъм Хотспър“ в Лондон като част от специалната му серия концерти JAŸ-Z 30 Tour, посветена на 30-годишнината от албума Reasonable Doubt и 25-годишнината от The Blueprint.

По време на кратка пауза между песните Джей Зи попита екипа дали могат да покажат на огромния екран в залата „кадъра“ с Бионсе.

Когато камерата се насочи към нея, публиката избухна в аплодисменти. 45-годишната певица се намираше във ВИП ложа заедно с приятели и се усмихваше, докато показваше с ръце знака на Roc Nation.

Тогава Джей Зи започна да пее „Happy Birthday“, а хиляди фенове се присъединиха към него.

Но изненадата не приключи дотук. Докато стадионът пееше, в небето над съоръжението избухнаха фойерверки.

Бионсе беше облечена в уютен суичър и от ложата изпращаше въздушни целувки и махаше на феновете. Докато фойерверките продължаваха, тя се усмихваше, облегната на парапета, и гледаше към небето.

„О, Боже мой“, оформи с устни певицата, преди съпругът й да продължи концерта.

Рожденият ден на Бионсе съвпадна и с 20-годишнината от излизането на хитовия й албум B’Day. По повод юбилея певицата пусна луксозно издание на албума, в който са включени хитове като Irreplaceable, Déjà Vu, Ring the Alarm и Upgrade U.

Майката на Бионсе – Тина Ноулс, също отбеляза рождения ден на дъщеря си. В публикация в Instagram тя я определи като „изключителен човек“ и я похвали за това, че въпреки трудностите продължава да твори, да обича, да подкрепя другите и да „пише история“.

Бионсе и Джей Зи са женени от 2008 г. и през годините до голяма степен са пазили подробностите за личния си живот далеч от публичността.

Двамата имат три деца – 14-годишната Блу Айви Картър и близнаците Руми и Сър, родени през 2017 г.

В документалния си филм Life Is But a Dream от 2013 г. Бионсе разказва за раждането на първото си дете и за начина, по който майчинството е променило отношенията й с Джей Зи.

Тогава тя споделя, че детето я е накарало да го обича повече, отколкото е предполагала, че може да обича друг човек, и че двамата са се почувствали „почти като едно цяло“.