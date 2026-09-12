Джей Зи спря концерта си заради Бионсе
Хиляди фенове запяха, а небето избухна във фойерверки
Следете всички новини, анализи и коментари за Джей Зи. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Хиляди фенове запяха, а небето избухна във фойерверки
Джей Зи нарече обвиненията „толкова отвратителни по своята същност"
Защо рапърът е отново в "Инстаграм"
Вилата се оценява на 4,5 милиона долара, а певицата я е купила през 2015 година
Съпрузите са обвинени в нарушаване на авторски права
Парите са за децата, възрастните, бездомните, безработните в Ню Йорк и Ел Ей
Майли Сайръс и Джей Зи са сред хедлайнерите на легендарния фестивал
Който иска да се възползва от предложението обаче трябва да стане веган
Рапарът Джей Зи (Jay Z) ще се яви в съда през октомври по обвинение за плагиатство. Един от наследниците на египетски композитор го уличил, че е плаги...
Американската певица Бионсе направи романтична изненада за съпруга си - Джей Зи. Тя посвети на него песен, в която му се обяснява във вечна любов. Ви...
Бионсе и Джей Зи свиха гнездо в баровски квартал на Ел Ей. Те се преместиха от хотела в Бевърли Хилс, който обитаваха, след като решиха да се изнесат...
Супер звездите на Америка Бионсе и Джей Зи окончателно се местят в Лос Анджелис. Сега те живеят в хотел в Бевърли Хилс. Семейството търси къща в кварт...
Вече половин година текат слухове, че Бионсе отчаяно иска да се раздели с Джей Зи. И май ще се окажат верни, след като излязоха наяве поредните сканда...
Една от най-стабилните двойки в шоубизнеса е пред раздяла. Бионсе и Джей Зи вече са свалили брачните халки, а единствената причина да са още заедно е...
RnB-дивата Бионсе, съпругът й рапърът Джей Зи, и канадската сензация Дрейк получиха по 5 номинации за наградите BET (Black Entertainment Television),...
Песен на "Дафт Пънк" и Джей Зи изтече в интернет. Тя е озаглавена Computerized и се смята, че е била предназначена за "един стар "Дисни" проект", пише...
Ню Йорк. Рапърът Джей Зи (Jay Z) получи номинации за музикалната награда "Грами" в девет категории. Това съобщиха осведомителните агенции. Фарел Уиля...
Ню Йорк. Бионсе и съпругът й Джей Зи заеха челното място в класацията на сп. „Форбс" за най-богатите двойки в шоубизнеса. За периода юни 2012 - юни 20...