Всичко за Джей Зи

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Бионсе и Джей Зи пред раздяла

Бионсе и Джей Зи пред раздяла

Вече половин година текат слухове, че Бионсе отчаяно иска да се раздели с Джей Зи. И май ще се окажат верни, след като излязоха наяве поредните сканда...

30 ноември | 18:30
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Бионсе зарязва Джей Зи

Бионсе зарязва Джей Зи

Една от най-стабилните двойки в шоубизнеса е пред раздяла. Бионсе и Джей Зи вече са свалили брачните халки, а единствената причина да са още заедно е...

21 юли | 18:05
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