Лили Иванова каза „да“ на Йотова

"За мен ще е истинска чест и гордост една велика жена да застане до нас и да ни подкрепи“. С тези думи Илияна Йотова покани примата на българската естрада Лили Иванова да подкрепи нея и Кирил Вълчев като кандидат-президентска двойка в надпреварата за „Дондуков“ 2.

Йотова отправи поканата към певицата с лично писмо.

„Днес се обръщам към Вас не само като музикант, признат за „най-голям попизпълнител на всички времена“, а към Лили Иванова – една от най-ярките личности в обществения живот на страната. Обръщам се с дълбока и искрена молба за подкрепа“, пише Йотова.

Тя посочва, че инициативен комитет издига кандидатурата ѝ за президент на Република България, а зад нея застават съмишленици и авторитетни хора от различни сфери.

„Хора, които милеят за България, за нашата родина, както казват, която не може да бъде заменена с нищо“, посочва Йотова.

В писмото си тя изтъква и качествата, които свързва с Лили Иванова.

„Вие сте човек, винаги верен на себе си. Приемала съм от Вас изстраданите уроци да вървиш напред, да отстояваш мнението си, да бъдеш честен, да обичаш хората, да си отговорен „пред поколението, което идва след нас и на което трябва да оставим знаците на нашето съществуване“, пише Йотова.

Според нея музиката и присъствието на Лили Иванова в културния живот на България вече повече от шест десетилетия носят послание за любовта като сила, която обединява хората и ги прави по-добри и по-силни.

Йотова определя певицата като пример за няколко поколения българи и посочва публиката на нейните концерти като доказателство, че Иванова е своеобразен символ на единството на нацията.

„Именно това видях във Вас – както в твореца, така и в човека“, допълва Йотова.

Лили Иванова прие

Лили Иванова е приела поканата да подкрепи кандидат-президентската двойка.

„Приемам с отговорност поканата на г-жа Йотова и ѝ пожелавам успех заедно с г-н Кирил Вълчев в обединението на нацията и грижата за българския народ и държава“, заявява певицата.

Тя е благодарила на Йотова и за присъствието и уважението ѝ към нея по време на концерта, който се състоя в София преди дни.