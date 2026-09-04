Радев и Фицо с ядрен план: Обединяват сили за реакторите на „Уестингхаус“

България и Словакия ще задълбочат сътрудничеството си в ядрената енергетика и ще обменят опит и експертиза при реализацията на проектите си с реактори AP1000 на „Уестингхаус“. За това са се договорили премиерите Румен Радев и Роберт Фицо по време на срещата си в София.

"Днес с министър председателят Фицо направихме преглед на двустранните отношения, които се базират на дългогодишни, исторически и културни връзки. И споделихме нашата обща воля да продължим да задълбочаваме политическият диалог и да разширяваме нашето сътрудничество в приоритетни области - сигурност и отбрана, борба с нелегалната миграция, развитие на индустрията особено в сфери като автомобилната индустрия, високите технологии, изкуственият интелект и разбира се енергетиката", заяви Радев.

В най-кратки срокове енергийните министри на двете държави ще проведат среща, на която ще бъде обсъдено създаването на съвместна комисия.

„С министър-председателя Фицо се договорихме в най-близко време нашите министри на енергетиката да проведат среща, за да създадем съвместна комисия, която да работи за споделяне на опит и научна експертиза“, заяви Радев след разговорите.

По думите му ядрената енергетика има стратегическо значение и за България, и за Словакия. Двете държави водят преговори с „Уестингхаус“ за изграждането на по два реактора AP1000.

Радев допълни, че споделяме като индустриални държави разбирането, че енергетиката е фундаментът на нашите икономики. Затова се стремим и Словакия и България както в двустранен формат, така и на ниво Европейски съюз да работим така, че да осигуряваме стабилна, надеждна и евтина енергия за нашите икономики и за нашите граждани.

Радев определи технологията като една от най-модерните реакторни технологии от ново поколение. Той подчерта, че изпълнението на подобни мащабни енергийни проекти е сложен и продължителен процес.

Именно затова, според българския премиер, съвместната работа и обменът на научна и техническа експертиза могат да помогнат на двете страни да реализират проектите си по-ефективно.

Според Радев София и Братислава ще работят както на двустранно ниво, така и в рамките на Европейския съюз за осигуряването на стабилна, надеждна и достъпна енергия за бизнеса и гражданите.

По думите му България вече е направила значителни инвестиции в енергийната си свързаност и разполага с инфраструктура, която позволява пренос на природен газ към страните от Централна и Източна Европа. „България има достъп до терминалите за втечнен газ на Гърция, има достъп до терминалите за втечнен газ на Турция, имаме изградена физическа инфраструктура за пренос на газ до държавите от Централна и Източна Европа, включително Словакия“, заяви Радев.

Роберт Фицо благодари на премиера Радев за отношението и гостоприемството, което е получил и отправи покана към премиера за посещение в Словакия. Той определи отношенията между двете държави като приятелски и подчерта, че между София и Братислава няма нерешени политически въпроси.

Фицо съобщи, че България ще подкрепи кандидатурата на Словакия за Съвета за сигурност на ООН. От своя страна Братислава е готова да подкрепи България при евентуално желание за членство в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

Словашкият премиер открои ядрената енергетика като една от най-важните области за бъдещо сътрудничество. Според Фицо създаването на съвместна комисия ще позволи на двете държави да обменят натрупания опит и информация при подготовката на проектите. Той допусна към сътрудничеството да се присъедини и Полша, която също работи с „Уестингхаус“.

По думите му координираните действия на няколко държави могат да създадат и по-силна позиция при преговорите с доставчика, включително по отношение на цената.

Фицо беше категоричен, че Европа няма да може да постигне климатичните си цели без ядрената енергетика. Той припомни, че в миналото Словакия е била принудена да затвори два ядрени реактора, а България - четири, докато днес двете страни отново планират изграждането на нови мощности. „Сега сме в ренесанс на ядрената енергетика“, заяви словашкият премиер и определи като грешка отстъплението от нея през предходните години.

Фицо постави специален акцент и върху отбранителната промишленост. Той приветства срещата между министрите на отбраната на България и Словакия и заяви, че двете държави имат сериозен потенциал за съвместна работа.

„Ако ние не го произведем, ще го произведе някой друг“, заяви Фицо по отношение на оръжейното производство. Той припомни, че след 1989 г. Словакия е загубила позиции на международните пазари, а днес постепенно възстановява военната си индустрия. Според него традициите на България в сектора дават възможност за взаимноизгодно партньорство.

Войната в Украйна беше сред основните международни теми, засегнати от словашкия премиер. Той подчерта, че правителството му не участва във финансови механизми, чиято цел според него е финансирането на войната, и повтори позицията си, че конфликтът няма военно решение.

Фицо заяви, че руската военна намеса в Украйна представлява нарушение на международното право, но допълни, че според него причините за конфликта не могат да бъдат разглеждани „черно-бяло“.

„Европейският съюз има нужда от повече дипломация, отколкото от оръжия“, заяви словашкият премиер. Той се обяви за повече усилия за мир и дипломатическо решение на конфликта.