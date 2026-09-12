Пулев: България сменя инвестиционния модел с технологии и висока добавена стойност
Вицепремиерът и китайският министър на търговията Уан Уънтао подписаха меморандум за нов механизъм за инвестиционно сътрудничество
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Вицепремиерът и китайският министър на търговията Уан Уънтао подписаха меморандум за нов механизъм за инвестиционно сътрудничество
Стокообменът е надхвърлил 2,5 млрд. долара само за първите четири месеца на 2026 г., а София и Пекин търсят нови мащабни проекти
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Хранилищата в ЕС остават опасно празни преди зимата, а проблемите с Катар и Ормуз тласкат цените нагоре
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SoAlive 2026 ще се проведе между 14 и 16 октомври
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Държавата вижда стария аеропорт като карго врата за заводи, доставки, военна промишленост и износ към Европа
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