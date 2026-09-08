Радев тръгва на индустриален тур: Два нови завода и голям строителен обект в Пловдив

Премиерът Румен Радев се отправя днес към Пловдив с натоварена програма, в която индустрията и инфраструктурата заемат централно място.

В 11:00 часа министър-председателят ще участва в откриването на производството във високотехнологичния завод на „ZS Europe“. Предприятието се намира в Индустриална зона „Марица“, част от „Тракия икономическа зона“.

Час и 45 минути по-късно – в 12:45 часа, Радев ще направи и първа копка на новото предприятие на „Адванст медикъл кеър“. И бъдещият завод ще бъде разположен на територията на „Тракия икономическа зона“.

От заводите към Околовръстния път

Индустриалната програма на премиера ще бъде последвана от инспекция на инфраструктурен обект.

В 14:00 часа Радев ще посети участък от Околовръстния път на Пловдив, който в момента се изгражда. На място той ще получи информация за напредъка по строителните дейности.

Така в рамките на един ден премиерът ще премине от новите производствени мощности към пътната инфраструктура, която трябва да обслужва и развиващата се икономическа зона около Пловдив.

„Нощ на индустрията“ показа какво се произвежда край Пловдив

„Тракия икономическа зона“ вече е домакин и на събития, насочени към популяризирането на индустриалния потенциал на региона.

През май тази година там се проведе първото издание на „Нощ на индустрията“ – инициатива, посветена на бизнеса, образованието и професионалната реализация на младите хора.

По време на събитието бяха представени някои от най-модерните производствени предприятия в България, разположени на територията на „Тракия икономическа зона“.

А днешната програма на премиера отново поставя индустриалното развитие и инфраструктурата на Пловдив в центъра на вниманието.