Готвят европейски шамар за Благомир Коцев заради Баба Алино

Напрежението около „Баба Алино“ вече се връща директно към кабинета на варненския кмет Благомир Коцев. Жители на комплекса „Форест клуб“ поискаха спешна лична среща с него и създаване на работна група, която да разгледа документите на всеки спорен имот поотделно.

Хората заявяват, че са добросъвестни купувачи с нотариални актове, банкови кредити и платени данъци към общината, но въпреки това са попаднали между институционалните проверки, заповедите за премахване и риска да останат без нормален достъп до домовете си.

Не искаме специално отношение

В отворено писмо жителите настояват за пряк разговор с Коцев, представители на общината и юристи. Предлагат да бъде създадена работна група, която да провери документите за всеки конкретен обект и да изработи законово решение, вместо всички собственици да бъдат поставяни под общ знаменател.

„Не искаме специално отношение. Молим за прозрачност и диалог“, заявяват те. По думите им се оказват „заложници на правен и административен спор“, в чието възникване не са участвали, а имотите си са купили като редови граждани.

Точно тук започва и най-неудобният въпрос към местната власт. Хората твърдят, че разполагат с нотариални актове, част от тях са теглили банкови кредити за покупките, имотите са били приемани като обезпечение, декларирани са официално пред Община Варна и за тях години наред са плащани местни данъци и такси. Сега същите тези собственици искат да разберат как държавната и общинската система е допуснала ситуация, при която гражданин може да купува, ипотекира и декларира имот, а след това да се окаже в центъра на спор за законността му.

Коцев вече подписа заповеди за събаряне

Казусът не е нов. На 19 юни Благомир Коцев обяви, че Община Варна е издала първите 12 заповеди за премахване на многофамилни сгради в „Баба Алино“. Тогава той заяви, че строителството е извършено въз основа на удостоверения за търпимост, за които общината смята, че са фалшифицирани или се отнасят за други обекти.

Коцев подчерта тогава, че собственик на засегнатите от първата серия заповеди е дружеството „Форест клуб“ и че в тези конкретни постройки не живеят граждани. Той увери и че процедурите ще минат през съдебен контрол, преди да се стигне до фактическо събаряне.

Месеци по-късно обаче картината вече изглежда много по-сложна. Жители на комплекса говорят за реални семейства, деца и възрастни хора, за нотариални актове и за страх дали ще запазят нормален достъп до ток, вода и собствените си домове.

Токът вече беше спрян

Тревогите им не са само хипотетични. На 27 август „Електроразпределение Север“ прекъсна електрозахранването на пет постройки в местността. От дружеството съобщиха, че действат в изпълнение на заповед на кмета Благомир Коцев.

От „Форест клуб Варна“ заявиха впоследствие, че токът е спрян без предварително уведомление, а в писмо от името на живеещи в комплекса се твърдеше, че в засегнатите домове има семейства, деца и възрастни хора. Междувременно Административният съд във Варна образува дело по жалба на дружеството срещу задължително предписание на електроразпределителното дружество.

Това превърна административния спор в съвсем житейски проблем. За хората вече не става дума само за книжа, строителни режими и съдебни процедури, а за възможността утре да завъртят ключа на лампата, да пуснат вода и да стигнат нормално до жилището, което смятат за свой дом.

Хората искат Коцев лично на масата

Затова едно от основните им искания е кметът да не оставя случая единствено на администрацията. Те настояват Коцев лично да разговаря със собствениците и да бъде изграден механизъм, при който всеки имот да бъде проверен индивидуално.

Това е особено важно, защото самата община още през май обяви, че на територията на комплекса са установени 104 строящи се или построени сгради и че според проверката й за тях няма издадени разрешения за строеж от Община Варна.

Но жителите отговарят с другата страна на историята - много от тях не са строители или инвеститори, а крайни купувачи, минали през нотариуси, банки, данъчни регистрации и други официални процедури. Именно затова искат институциите да разграничат евентуалните нарушения при строителството от правата на хората, които твърдят, че са придобили имотите добросъвестно.

Готови са да стигнат до Европа

В писмото тонът вече става и предупредителен. Собствениците заявяват, че предпочитат проблемът да бъде решен във Варна и България чрез разговор с местната и държавната власт, но няма да останат пасивни, ако това не се случи.

„Ако ситуацията продължи да се развива без конструктивен диалог, а натискът върху собствениците продължи, ще бъдем принудени да защитим правата си с всички средства, предвидени в закона“, предупреждават жителите. Сред възможните следващи стъпки те посочват европейски институции, правозащитни организации и международни медии.