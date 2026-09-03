Баба Алино стигна до вратите на хората. Токът спира, жилищата се запечатват

Скандалът „Баба Алино“ стигна до най-болезнената си точка - до самите хора, които вече живеят в комплекса. Община Варна ще прекъсне тока и водата на част от обитаваните сгради, след което те ще бъдат физически запечатани и достъпът до тях ще бъде забранен. Собствениците твърдят, че са купили имотите си с нотариални актове, декларирали са ги пред общината и са плащали местни данъци и такси. А сега чуват от същата администрация, че сградите са незаконни и в тях „не е редно да има обитатели“.

Първо токът и водата, после катинарът

Заместник-кметът на Варна по градоустройство и архитектура Пламен Китипов заяви пред бТВ, че вече е издадена заповед за ограничаване на достъпа до част от имотите. Става дума и за сгради, в които реално живеят хора. „Това са незаконни строежи, там не е редно да има обитатели“, заяви Китипов.

Очаква се още тази седмица ВиК и „Енерго-Про“ да прекъснат захранването. След това общината ще пристъпи към физическо запечатване на сградите. „Те ще бъдат без захранване, няма да бъдат годни за обитаване“, каза заместник-кметът. По негови данни мярката на този етап засяга един имот с около шест сгради и множество отделни жилища.

Как ще ми забранят да си вляза в моето жилище?

За хората вътре административният език звучи далеч по-различно. Любимка Христова, която има имот в комплекса, постави въпроса съвсем просто: „Не мога да си обясня как ще ми забранят да си вляза в моето жилище. Аз живея тук. И как ще седя отвън?“

Собствениците настояват да разберат как са могли да преминат сделки през нотариуси, да бъдат открити данъчни партиди и години наред да плащат данъци и такси, след като сега им се казва, че сградите са незаконни. Те твърдят и че са разполагали с документи за търпимост, за които впоследствие е възникнал въпросът дали изобщо са действителни. По думите на Христова живеещите искат среща с кмета Благомир Коцев, но до момента такава не е проведена.

104 сгради и нито едно разрешение

Размерът на скандала стана ясен още през май. Тогава Община Варна официално съобщи, че в района има 104 построени или строящи се сгради и за нито една от тях няма издадено разрешение за строеж. Администрацията заяви още, че за комплекса няма влязъл в сила подробен устройствен план.

На 19 юни кметът Благомир Коцев подписа първите 12 заповеди за премахване на незаконни многофамилни сгради. Тогава общината уточни, че тези конкретни обекти са собственост на дружеството „Форест Клуб“ и в тях не живеят хора. Сега обаче процедурата вече е стигнала и до реално обитавани постройки.

А прокуратурата вече разследва и длъжностни лица

Случаят далеч не се изчерпва със строителни нарушения. Варненската прокуратура обяви през юни, че ръководи общо шест досъдебни производства, свързани с „Баба Алино“. Едното проверява евентуални престъпления на длъжностни лица в периода от юли 2023 г. до май 2026 г. за неизпълнение на служебни задължения с цел да бъде набавена имотна облага за друг.

Друго разследване е за използване на неистински официални документи - удостоверения за търпимост, на които е бил придаден вид, че са издадени от главния архитект на район „Приморски“. Според прокуратурата такива документи са били представяни пред кадастъра и пред дирекция „Местни данъци и такси“ на Община Варна. Разследват се още незаконна сеч, незаконен сондаж за водоснабдяване и други документни престъпления.