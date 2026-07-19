Данъчни инспектори паднаха в капан за 300 евро

Проверка на минимаркет в курорта Черноморец завърши с белезници за двама служители на Националната агенция по приходите. Според подадения сигнал данъчните инспектори поискали 300 евро, за да съставят акт само за едно от множество констатирани нарушения. Парите били предадени, но непосредствено след това проверяващите били задържани. Случаят се разследва под ръководството на Окръжната прокуратура в Бургас.

Сигналът е подаден в събота, 18 юли, около 14:30 часа в Районното управление в Созопол. Малко преди това двамата служители на НАП извършили проверка в търговски обект - минимаркет в Черноморец.

По данни на стопанисващия магазина мъж инспекторите установили множество нарушения. Той твърди, че проверяващите поискали 300 евро, за да бъде съставен акт само за едно от тях.

Така обикновената данъчна проверка се превърнала в криминална операция. Веднага след предаването на сумата двамата служители били задържани.

На място са извършени процесуално-следствени действия под ръководството и надзора на Окръжната прокуратура в Бургас. Образувано е досъдебно производство, което трябва да установи всички обстоятелства около предполагаемото искане и получаване на подкуп.

На този етап не се съобщава дали на задържаните са повдигнати обвинения и какви мерки за неотклонение ще бъдат поискани спрямо тях.