ГДБОП удари ВиК и в Бургас, ще има ли задържани

Служители на ГДБОП влязоха в централата на ВиК-Бургас малко преди 9 часа тази сутрин. По информация на Нова телевизия акцията е свързана с разследване, което се развива дни след зрелищния арест на ръководителя на подразделението в Несебър.

На място са извършени проверки и са изискани документи, които може да имат отношение към случая. Към момента от ГДБОП и прокуратурата не съобщават официално подробности за обхвата на операцията, нито дали има нови задържани.

Проверки в кабинетите на ръководството

По данни на Нова телевизия се проверяват кабинети на ръководството на ВиК-Бургас. Директорът на дружеството Цветан Мирчев не е бил в сградата по време на действията на антимафиотите.

Разследването продължава под надзора на държавното обвинение. Засега институциите запазват мълчание по въпроса дали операцията е само за събиране на документи, или се проверява по-широк кръг от лица.

Арестът в Несебър отвори случая

Акцията идва след задържането на Свилен Станчев, ръководител на звеното на ВиК в Несебър и Поморие. Той беше арестуван при специализирана операция на 26 юни заедно с друго лице с висок ръководен ранг в техническата дейност на ВиК.

Според разследването двамата са били заловени в служебен автомобил на ВиК, в който са открити около 8000 евро. БНТ съобщи, че Станчев е бил обвинен за подкуп, а вторият задържан е освободен без повдигнато обвинение, тъй като не са били събрани достатъчно доказателства.

Подкуп за вода

По версията на обвинението сумата е била поискана от инвеститор в района на село Кошарица. Целта била да бъде осигурено присъединяване към водопреносната мрежа, след като по официален път вече е имало отказ.

Според публикации по случая парите са били белязани, а задържането е извършено в служебен автомобил по пътя Кошарица-Слънчев бряг. Нова телевизия съобщи, че подкупът е бил поискан на 6 март, а получен на 26 юни.

Разследването вече не изглежда локално

Влизането на ГДБОП в централата на ВиК-Бургас показва, че разследването вече не се ограничава само до звеното в Несебър. Изискването на документи от централното управление може да даде отговор дали става дума за изолиран случай, или за по-широк проблем в начина, по който са движени процедурите за присъединяване.

Окръжният съд в Бургас остави Свилен Станчев за постоянно в ареста, след като прокуратурата настоя за най-тежката мярка за неотклонение. Делото вече поставя тежък въпрос пред цялото дружество - как се вземат решенията за достъп до водопреносната мрежа и дали инвеститори са били поставяни под неформален натиск.

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