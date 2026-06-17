Шофьор пъхна 30 евро в паспорта и се озова в ареста

63-годишен турски шофьор на товарен автомобил е задържан при опит да подкупи служители на „Пътна полиция“ в град Харманли, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Хасково. Мъжът поставил банкнота от 30 евро в паспорта си по време на рутинна проверка, въпреки че полицаите не установили нарушение. Целта му била да осуети контрола. Срещу него е образувано досъдебно производство.

Товарният автомобил бил спрян около 03:30 часа на булевард „България“. Когато трябвало да представи документите си, водачът подал паспорта с поставената вътре банкнота.

Младши автоконтрольорите Желев и Колев реагирали незабавно и задържали турския гражданин. Парите са иззети като доказателство по започналото разследване.

Това е вторият подобен случай в Хасковска област от началото на юни. На 2 юни собственик на лек автомобил оставил банкнота от 50 евро в багажника, за да премине безпрепятствено техническа проверка в пункта на „Пътна полиция“. Той също бил задържан, а по случая било образувано бързо производство.

Двата случая показват, че част от водачите продължават да приемат подкупа като лесен начин за избягване на контрол. Този път опитът изглежда още по-нелогичен, защото срещу шофьора дори не е било установено нарушение. Вместо да продължи пътя си след обикновена проверка, той се е озовал в ареста заради собственото си решение.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com