Пореден съд оплете конците, връща делото на Благо Коцев

Варненският окръжен съд върна делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев на Софийската градска прокуратура. В разпоредително заседание днес магистратите трябваше да решат дали процесът срещу Коцев, общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев, бизнесмена Ивайло Маринов и ръководителката на канцеларията на кмета Антоанета Петрова може да тръгне по същество.

Прокуратурата настояваше, че обвинителният акт е редовен и няма пречка да бъде насрочено открито заседание. Защитата обаче твърдеше обратното - че в акта има съществени процесуални нарушения и сериозни неясноти.

Делото не тръгна по същество

Становището на държавното обвинение беше, че в обвинителния акт срещу петимата подсъдими няма съществени процесуални нарушения. Прокуратурата не поиска събиране на нови доказателства и настоя делото да получи ход по същество.

Адвокатите на подсъдимите обаче атакуваха обвинителния акт. Според защитата при изготвянето му са допуснати съществени процесуални нарушения, както и сериозни неясноти, които пречат на делото да започне в този вид.

Защитата на Благомир Коцев, Николай Стефанов и Йордан Кателиев поиска и намаляване на определените им парични гаранции. Адвокатите посочиха, че сумите са силно завишени и че няма факти, които да показват, че без такава мярка за неотклонение подсъдимите биха се укрили или биха попречили на производството.

Подсъдимият

Подсъдими заедно с кмета на Варна Благомир Коцев са общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, бизнесменът Ивайло Маринов и ръководителката на канцеларията на кмета Антоанета Петрова.

Обвинителният акт срещу петимата включва общо 12 престъпления, припомниха от Окръжния съд. Коцев е подсъдим за престъпен сговор, поискани подкупи и принуда.

По делото като пострадали са посочени трима от свидетелите - директорът на Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, ръководителят на проекта с европейско финансиране „Интегриран градски транспорт - Варна“ и изпълнителният директор на търговско дружество, изпълнител на договор по обществена поръчка за приготвяне и доставка на храна за ползватели на социални услуги.

Пътят на делото

Кметът на Варна Благомир Коцев бе задържан на 8 юли миналата година, а случаят бе поет от Софийската градска прокуратура. На 13 ноември СГП внесе обвинителен акт в Софийския градски съд.

На 19 ноември Върховният касационен съд реши делото да се гледа не от Софийския градски съд, а от Окръжния съд във Варна. Материалите по него са общо 70 тома. По делото има и двама свидетели с тайна самоличност.

Процесът бе временно спрян през март заради кандидат-депутатски имунитет на двамата подсъдими общински съветници. Спирането беше за периода от регистрацията им за участие в предсрочните парламентарни избори до обявяване на резултатите от изборите. На 5 май наказателното производство бе възобновено.

Гаранции, съдия и прокурори

Съдия-докладчик по делото е Светла Даскалова. Прокурори са Ахмед Кокоев и Георги Иванов от Софийската градска прокуратура.

Мярката за неотклонение на кмета Благомир Коцев е „парична гаранция“ от 200 000 лева, или 102 258,38 евро. В същия размер е и гаранцията на Николай Стефанов.

Йордан Кателиев е с парична гаранция от 150 000 лева, или 76 693,78 евро. Ивайло Маринов и Антоанета Петрова са с мярка за неотклонение „подписка“.

След решението на Варненския окръжен съд делото се връща на Софийската градска прокуратура. Така процесът срещу кмета на Варна и останалите четирима подсъдими не започва по същество, а обвинението трябва да премине през нова проверка и прецизиране, преди да се стигне до съдебна фаза.

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