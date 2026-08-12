Олеся Илашчук катастрофира! МВР го крие

Посланикът на Украйна – Олеся Илашчук, е катастрофирала преди няколко дни в София, след като се забила в камион, съобщи Narod.bg.

Иласчук сама управлявала дипломатическия автомобил, което е доста необичайно. За ПТП-то вина носи самата Олеся Илашчук, твърди изданието.

Произшествието станало на пресечката на ул. „Любляна“ и „Боряна“ на метри от посолството.

Narod.bg твърди, че на Олеся Илашчук не е взета пробра за алкохол или наркотици, а от днес, 12 август, разследването по случая официално е прекратено.