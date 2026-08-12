Астролог: Слънчевото затъмнение преобръща световната икономика, политика и лидерство

Слънчевото затъмнение ще бъде едно от най-важните астрологични събития за годината и може да постави началото на сериозни промени в световната икономика, политиката и лидерството, каза астрологът Мира Кунева в студиото на "България сутрин".

По думите ѝ затъмнението е особено силно, тъй като пет планети се намират в Лъв. Според Кунева то може да даде мощен тласък на нови бизнеси и проекти, но същевременно ще донесе значителни промени на финансовите пазари.

"В много отношения то ще бъде и положително", посочи астрологът, като допълни, че новите планетарни аспекти ще покажат кои сектори от икономиката имат потенциал за развитие и къде има смисъл да се насочват усилия.

Астрологът очаква през следващите шест до осем месеца да има промени сред лидерите в различни държави. Причината е, че затъмнението се случва в Лъв – знак, свързван с лидерството.

Кунева предупреди и за възможни сериозни колебания на финансовите пазари. Най-силно те могат да се проявят през първата седмица на ноември, когато Марс ще активира градуса на затъмнението.

"Хората, които смятат да правят рисковани покупки на криптовалути, на акции или се занимават с борси, трябва да са внимателни, защото някои хора много ще спечелят и други хора може би ще губят много", каза тя в ефира на Bulgaria ON AIR.

Според Кунева затъмнението ще има силно отражение и върху Европейския съюз, тъй като прави съвпад с асцендента на организацията.

"Самото затъмнение няма да позволи повече някакви остарели закони, структури или въобще системи, механизми да работят."

Процесът може да бъде свързан с модернизация на законодателството и регулациите, включително тези, които засягат изкуствения интелект.

Кунева очерта възможни промени и за Китай, чиято астрологична карта според нея също е силно активирана от затъмнението: "Може би Китай ще трябва да си преразглежда партньорствата – кой с кой ще е партньор, с кой ще е враг".

Според астролога сериозни промени могат да настъпят и в Израел, включително в политиката и начина на управление.

За Иран Кунева посочи, че страната се намира в труден период, но самото затъмнение не засяга директно нейната астрологична карта.

По отношение на войната в Украйна тя не очаква бързо приключване и смята, че по-сериозен напредък в преговорите е бил възможен през пролетта.

За България по-важно, според Кунева, ще бъде лунното затъмнение на 28 август, тъй като то ще бъде видимо от страната. Тя предупреди за необходимост от повече внимание около затъмнението заради напрегнатата му конфигурация.

"Хората в тези дни трябва да се пазят от излишни конфликти, от вземане на бързи решения, такива импулсивни, спонтанни, емоционални", посочи тя.

Резултатите от лунното затъмнение ще се проявят по-ясно през първата половина на декември. Кунева свърза периода и с темата за децата, тъй като Лъвът се асоциира и с тях, и допусна по-сериозни обществени дискусии по тези въпроси.

"Лидерите, икономиката, парите, възстановяването на икономиката – това ще е основната тема", обобщи тя.